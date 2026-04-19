Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Ανυπόστατες» οι φήμες ότι δεν έχω πτυχίο, να ανασκευάσουν αυτοί που διακινούν ψέματα

Στις φήμες που διακινούνται και αμφισβητούν τους τίτλους σπουδών του απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β’ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος, χαρακτηρίζοντάς τες «ανυπόστατες» και συνδέοντάς τες με οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της δημόσιας εικόνας του.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Β΄ Πειραιώς και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η σχετική συζήτηση δεν είναι τυχαία, αλλά εντάσσεται σε οργανωμένη προσπάθεια που, όπως ανέφερε, ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων του. «Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου», σημείωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, επιλέγοντας να απαντήσει δημόσια στους ισχυρισμούς που διακινούνται.

Διευκρίνισε δε ότι είναι πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι είναι κάτοχος διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του υπουργείου Παιδείας.

Στην ίδια δήλωση, κάλεσε ευθέως όσους, όπως είπε, διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες να ανακαλέσουν. «Καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

– Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

– Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.