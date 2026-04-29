Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 13,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις δυνάμεις της και προηγείται με ξεκάθαρη διαφορά 13,6 μονάδων του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega βλέπει επτακομματική Βουλή στις επόμενες εκλογές, ενώ να σημειωθεί πως ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει τα νέα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται με αυξημένη δυναμική ενώ αντίθετα χαμηλές πτήσεις σημειώνει η Μαρία Καρυστιανού.

Αναφορικά με την δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη, ενώ καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δημοσκόπηση δείχνει τους πολίτες να θεωρούν σε ποσοστό 66% ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε στη χειρότερη κατάσταση.

Αντίθετα μόλις το 28% να υποστηρίζει ότι πάνε σε θετική κατεύθυνση.

Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν σε πρώτο πλάνο, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η κρίση των θεσμών και ακολουθεί με ενισχυμένα ποσοστά η διαφθορά.

Το 71% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση ενώ το 24% την κρίνει θετικά. Όσον αφορά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αξιολογείται αρνητικά από το 69% και το 27% θετικά

Ακόμη χειρότερα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ καθώς ως αξιωματική αντιπολίτευση το 77% το κρίνει αρνητικά και μόλις το 14% θετικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κρίνεται αρνητικά από το 76% έναντι του 16% όπου του δίνει θετική αξιολόγηση.

Ιδιαίτερα θετική η γνώμη των πολιτών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει θετική γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν.

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στην πρώτη θέση, αν και με μικρή υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να περνάει στη δεύτερη θέση και να αφήνει πίσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τρίτη θέση.

Σταθερά, ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος για τη πρωθυπουργία, με βάση τη δημοσκόπηση, με ενδιαφέρον επιπλέον στοιχείο ότι τον πρωθυπουργό ακολουθεί σε καταλληλότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα

Στις 13,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 28,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 15%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και η Ελληνική Λύση με 10,2%.

Το ΚΚΕ ακολουθεί με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,3%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νέα Αριστερά με 2,4% ενώ τα λοιπά συγκεντρώνουν 9,6%.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι πολίτες φαίνεται να επιζητούν κυβερνήσεις συνεργασίας σε ποοστό 53% έναντι του 44% που επιθυμεί αυτοδύναμες κυβερνήσεις

Ένα ποσοστό 21% δηλώνει πως είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέα κόμμα στις επόμενες εκλογές, ενώ απίθανο λέει το 60%

Για τη Μαρία Καρυστιανού το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 27% ενώ απίθανο δηλώνει το 48%

Όσο για την δημοφιλία της παραμένει σε υψηλά επίπεδα με ένα 44% να έχει θετικές και μάλλον θετικές γνώμες.