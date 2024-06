Δόμνα Μιχαηλίδου: Έμεινε εκτός κυβέρνησης, πρώτη φορά από το 2019 – Μόνο 5 μήνες ήταν υπουργός

Εκτός κυβέρνησης τέθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου μετά τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (14.06.2024). Και αυτό μόλις πέντε μήνες και 11 ημέρες μετά την υπουργοποίησή της.

Ήταν 3 Ιανουαρίου 2024 όταν στον τότε (μίνι) ανασχηματισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε στη Δόμνα Μιχαηλίδου τη μεγάλη ευκαιρία: τη θέση της υπουργού. Και μάλιστα σε ένα δύσκολο υπουργείο, το Εργασίας, στη θέση του Άδωνι Γεωργιάδη που μετακινήθηκε, τότε, στο υπουργείο Υγείας.

Από το 2016 η Δόμνα Μιχαηλίδου ήταν σύμβουλος μεταρρυθμίσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και το 2019, στην πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διορίστηκε υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ως υφυπουργός είχε επικεντρωθεί στην παιδική προστασία και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθιερώνοντας το επίδομα γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, στο πλαίσιο της προστασίας της οικογένειας και της ενίσχυσης των δημογραφικών πολιτικών.

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, εκλέχτηκε βουλευτής στην Α΄ Πειραιώς και Νήσων.

Μετά τη νίκη της ΝΔ στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, η Δόμνα Μιχαηλίδου ορίστηκε υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της ειδικής αγωγής και της λειτουργίας των επαγγελματικών λυκείων.

Τον Ιανουάριο του 2024 ανέλαβε τη θέση της υπουργού Εργασίας μετά την απόφαση του πρωθυπουργού για μία «μίνι» αναδιάρθρωση στο κυβερνητικό σχήμα, θέση από την οποία τώρα απομακρύνθηκε.

Ποια είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου

Η Δόμνα Μιχαηλίδου γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1987 στον Πειραιά.

Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και διδακτορικό στην Ανάπτυξη και τις Οικονομικές Κρίσεις επίσης από το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Από το 2014 ήταν επισκέπτρια λέκτορας στο Κέντρο Αναπτυξιακών Σπουδών του Κέιμπριτζ.

Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, τις αγορές κεφαλαίου, τα δημόσια οικονομικά, το κράτος πρόνοιας και τη δημόσια υγεία.

Έχει επίσης διδάξει Μακροοικονομικά στο Judge Business School του Κέιμπριτζ, καθώς και Οικονομική Πολιτική στο Government School του UCL.

Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος και κατόπιν στην Αθήνα για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ ως οικονομολόγος ειδικός στον ανταγωνισμό.

Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς όπως, μεταξύ άλλων, στον ΟΗΕ, το FAO και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Ακόμη, έχει συντονίσει εθνικά σχέδια κινητροδότησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως επιστημονικός συνεργάτης στο κέντρο Σπουδών Μέσης Ανατολής του Κέιμπριτζ, του εμπορικού επιμελητηρίου του Σουδάν και του υπουργείου Υγείας του Ιράν.

Το 2016 δημοσιεύθηκε το βιβλίο της «The inexorable evolution of financialisation».

Μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά (The Lancet, Journal of International Development, Health Policy and Planning), σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ) και σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ (όπως το Project Syndicate, το BBC και αρκετά ελληνικά μέσα).