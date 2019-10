Δόμνα Μιχαηλίδου: Τρέλα στο Twitter με τον… εθελοντισμό και το ’40!

Οι λέξεις “έπος”, “αντίσταση”, “φασισμός”, “ναζισμός”, είναι μερικές μόνο από τις… επικρατέστερες που συναντά κανείς σε μηνύματα πολιτικών για την 28η Οκτωβρίου. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, ωστόσο, μίλησε για εθελοντισμό (!) κάνοντας τους χρήστες του Twitter να παραληρούν!

Συγκεκριμένα η υφυπουργός Εργασίας αναφέρει στην ανάρτησή της: “Χρόνια πολλά! Σήμερα η εθνική μας εορτή μας θυμίζει όσο ποτέ τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού.

Με συγκίνηση θυμόμαστε τις θυσίες των παπούδων μας για την οικογένειά τους, την επόμενη γενιά, την πατρίδα τους. Θυσίες που διασφάλισαν σε εμάς ένα πλαίσιο καθημερινότητας όπου η προσφορά στο σύνολο ευτυχώς δεν απαιτεί βία και αίμα.

Ας τους τιμήσουμε λοιπόν με τη σειρά μας υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο εθελοντισμός είναι όχι απλά κοινωνική προσφορά αλλά εθνική ευθύνη.

“Είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου να δώσει πίσω στον κόσμο τουλάχιστον το ισοδύναμο αυτού που έχει πάρει απ’ αυτόν”. Ζήτω η Ελλάς! #28october #parelasi @ Syntagma Square”.

Όπως προαναφέραμε, τα σχόλια στα social media πήραν… φωτιά, με την ίδια την Δόμνα Μιχαηλίδου να προσπαθεί -όπως φαίνεται- να κάνει κάποιες “διορθωτικές κινήσεις”, έχοντας αφαιρέσει από την αρχική της δημοσίευση τα hashtags για τον Αϊνστάιν, στον οποίο ανήκει η φράση που έχει σε εισαγωγικά, αλλά και εκείνο για τον εθελοντισμό (#volunteering) που πλέον δεν υπάρχουν στην ανάρτησή της, αλλά φυσικά έχουν “αποτυπωθεί” από τους χρήστες των social media.

«Να πας κι εσύ εθελοντής. Γιατί αν δεν έρθεις μπορεί να σε ψάχνουνε.» – Τζιμακος Πανούσης featuring Δόμνα Μιχαηλίδου

«Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,

που εθελοντικά πολεμάτε πάνω στα βουνά…» – Σοφία Βέμπο feat. Δόμνα Μεheilίδου

— that's not my name (@kanekos69) October 28, 2019