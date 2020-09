Ότι ψεύδεται κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση η Τουρκία μέσω του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ενώ αρχικά είπε ναι στις προτάσεις του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ για διάλογο στην συνέχεια υπαναχώρησε.

Σε ειρωνικό ύφος ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία δεν εκπλήσσεται από την στάση της Ελλάδας και μάλιστα είπε ότι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δεν λέει ψέματα. «Ψέματα λέει η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τσαβούσογλου είπε ακόμα ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ υπέρ της διπλωματικής οδού για την επίλυση των διαφορών αλλά τελευταία με την χωρίς όρους συμπαράσταση της ΕΕ αυτό άλλαξε λίγο. «Εμείς θα είμαστε πάντα υπέρ του διαλόγου», είπε ο Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου είπε ακόμα ότι ο Νίκος Δένδιας αρνήθηκε τον διάλογο χωρίς όρους για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην τελευταία επικοινωνία που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επισήμανε στον κ. Μητσοτάκη ότι μόνο με διάλογο θα λυθούν τα προβλήματα ανάμεσα στις δυο χώρες. «Μπορούμε», είπε ο Τσαβούσογλου, «να συναντηθούμε σε ένα ουδέτερο μέρος όπως η Γενεύη και να συζητήσουμε χωρίς προαπαιτούμενα». Πρόσθεσε ότι το πρότεινε αυτό και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και ο τελευταίος είπε όχι.

«Έτσι», είπε ο Τσαβούσογλου, «έκανε πρώτα μια προσπάθεια η ΕΕ και εμείς είπαμε ναι και η Ελλάδα είπε όχι και μετά το ΝΑΤΟ έκανε μια προσπάθεια και πάλι εμείς είπαμε ναι και η Ελλάδα είπε όχι».

«Αν η Ελλάδα περιμένει από εμάς να τους παραχωρήσουμε όλα μας τα δικαιώματα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. «Αν έχουν τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό τους γιατί δεν κάνουν διάλογο;», αναρωτήθηκε επίσης. «Αν πιστεύεις όχι έχεις δίκιο δεν το βάζεις στα πόδια όταν είναι να κάνει διάλογο».

«Οι Έλληνες ξέρουν ότι έχουν άδικο και το ξέρουν και πολλοί ευρωπαίοι. Μιλάμε για το Καστελόριζο που είναι μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία και μιλάνε για υφαληκρηπίδα, ενώ ξέρουν ότι έχουν άδικο».

Η Γαλλία δεν γλίτωσε από τα πυρά του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών. «Η Γαλλία προκαλεί γιατί έχει άλλα κίνητρα. Τι δουλειά έχει η Γαλλία με την Ανατολική Μεσόγειο; Η Γαλλία έφερε αντίρρηση στις ειρηνευτικές μας επιχειρήσεις στην Συρία και με θράσος είπαν ότι δεν ζητήσαμε την άδειά τους. Έπρεπε να τους ζητήσουμε την άδεια; Όχι! Και στην Λιβύη υποστήριξαν τον Χάφταρ και αυτό ήταν μια λάθος κίνηση».

Ο Τσαβούσογλου μίλησε για υστερία του Μακρόν όταν ηττήθηκε ο Χάφταρ. «Δεν ήξερε τι να κάνει», είπε και πρόσθεσε: «Και μετά στην Ανατολική Μεσόγειο μας κατηγόρησε ότι παρενοχλούσαμε τα πλοία τους. Και αν δεν προσκομίσουν στοιχεία θα είναι ντροπιαστικό γι’ αυτούς και μετά η Γαλλία θα πρέπει να ζητήσει συγνώμη από την Τουρκία. Νομίζουν επίσης ότι ο Λίβανος είναι δικό τους τσιφλίκι». Κατηγόρησε τον Εμανουέλ Μακρόν ότι δυσφημεί τον Ταγίπ Ερντογάν και έχει ύφος αποικιοκράτη. «Θα δείτε ότι όποιες χώρες είχε αποικίσει η Γαλλία υπέφεραν και εμείς πηγαίνουμε εκεί και τους βοηθάμε να ευημερήσουν. Στην Γαλλία δεν αρέσει αυτό αλλά εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου», είπε ακόμα.

«Μην υποτιμάτε τους εαυτούς σας και υστεριάζετε. Είμαστε και οι δυο χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ και πρέπει να συμφωνούμε».

