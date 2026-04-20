Ελιζέ: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Γαλλίας και Ελλάδας

Στιγμιότυπο από παλαιότερη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ και της συζύγου του, Μπριζίτ στην Αθήνα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελιζέ τη Δευτέρα (20.04.2026).

Η επίσκεψη του αρχηγού του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα επισημάνει και την κοινή πρόσδεση της Γαλλίας και της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ τη Δευτέρα από το Παρίσι, αναφορικά με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα στις 24 και 25 Απριλίου. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση και την διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μία στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2021.

 

