Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο για το μέλλον της»

Για την κατάσταση στην Ουκρανία συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Νότιας Κορέας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (10.12.2025) η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Η πρέσβης κ. Μπαλτά, κατά την τοποθέτησή της στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα των παιδιών, σημειώνοντας ότι «πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως» και ότι στην Ουκρανία «τα δικαιώματά τους στη ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση και την ταυτότητα παραβιάζονται καθημερινά», με «περισσότερες από 340 επιθέσεις σε σχολεία μόνο φέτος».

Η Ελλάδα χαιρέτισε, επίσης, την πρόσφατη Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την «άμεση, ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή» των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.

Για την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας, η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τα αποτελέσματα των συζητήσεων στη Γενεύη και στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Υπενθύμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη».

Η Ελλάδα ζήτησε από τη Ρωσία να εγκαταλείψει τις «μαξιμαλιστικές αξιώσεις» και να υπάρξει εποικοδομητική συμμετοχή. Η κ. Μπαλτά επανέλαβε ότι η Ελλάδα «θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των αρχών της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας».

«Δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση συνόρων που έχουν αλλάξει διά της βίας. Μια τέτοια πράξη θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο» υπογράμμισε.

Η κ. Μπαλτά κλείνοντας σημείωσε ότι «τα όπλα πρέπει να σιγήσουν για να ακουστεί η φωνή της ειρήνης». Για το μέλλον της Ουκρανίας, τόνισε ότι «η ίδια η χώρα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας».