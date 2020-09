“Η μονομερής εγχείρηση εγγράφου με την παράκληση για σχόλια εντός μίας εβδομάδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έναρξη διαλόγου”, τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές, διαψεύδοντας τον Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω Twitter πως Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, είχε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (3/9) μια συζήτηση με τις μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών, στις οποίες και έδωσε ένα έγγραφο με κάποια σημεία, αναφορικά με την αποκλιμάκωση της έντασης. Οι αντιπροσωπείες παρέλαβαν το σχετικό memo, γεγονός που φαίνεται πως ερμηνεύθηκε από τον Στόλτενμπεργκ ως συμφωνία για έναρξη διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ωστόσο, η Αθήνα το διαψεύδει κατηγορηματικά, με διπλωματικές πηγές να τονίζουν πως οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Όπως ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα γίνουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο για να φτιάξουν ένα μηχανισμό αποφυγής συγκρούσεων.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY