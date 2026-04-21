Επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους ανακοινώνει την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς θα μοιραστεί το υπερπλεόνασμα των 500 εκατ.

Το εύρος και η τελική μορφή των μέτρων στήριξης θα εξαρτηθούν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολομέλεια της Βουλής

Στην τελική ευθεία φαίνεται να εισέρχεται η ανακοίνωση νέου πακέτου μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, με τις σχετικές αποφάσεις να συνδέονται άμεσα με τα επικυρωμένα δημοσιονομικά στοιχεία και το ύψος του υπερπλεονάσματος. Σύμφωνα με τα όσα είπε η Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις αύριο, Τετάρτη (22.04.2026), μετά τις 12.00, με το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων να φθάνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πακέτο μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την παράταση υφιστάμενων μέτρων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο diesel απευθείας στην αντλία, καθώς και η επιδότηση κατά 15% στα λιπάσματα, μέτρο που αφορά άμεσα τον αγροτικό κόσμο. Αντιθέτως, δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται νέα επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη, δηλαδή ένα νέο fuel pass.

Η σημαντικότερη, ωστόσο, πτυχή του σχεδιασμού αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη θεσμοθέτηση επιδόματος ύψους 250 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει έκτακτο χαρακτήρα, αλλά μόνιμη μορφή. Το βοήθημα αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα καταβάλλεται κάθε άνοιξη και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ήδη υπάρχον μόνιμο επίδομα που χορηγείται τον Νοέμβριο.

 

Το εύρος και η τελική μορφή των μέτρων θα εξαρτηθούν, σε κάθε περίπτωση, από την επιβεβαίωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, αλλά και από τα περιθώρια που θα αναγνωριστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων για τις δημόσιες δαπάνες.

