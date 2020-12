Επικοινωνία Δένδια με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών για την τουρκική παραβατικότητα στην Αν. Μεσόγειο

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν (Jean-Yves Le Drian) ενόψει του επικείμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Γαλλίας συζήτησαν για την τουρκική παραβατικότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

I spoke by phone to #France FM, @JY_LeDrian, ahead of upcoming #EU #FAC & @EUCouncil meetings. Turkish illegal actions in the #EasternMediterranean were discussed.