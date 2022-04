Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω του Twitter.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εποικοδομητική συζήτηση με τον υπουργό Μπλίνκεν. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στενή συνεργασία ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ ενάντια στις απρόκλητες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.