Επιτελικό κράτος: Από το gov.gr στη μείωση των τροχαίων και από το panic button στο «Σπίτι μου» και τα προγράμματα 36 δισ ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι κοινό έχουν η απορρόφηση των 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, η ψηφιακή μεταρρύθμιση του gov.gr, η στρατηγική για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η εφαρμογή panic button; Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όλα αποτελούν παραδείγματα της λειτουργίας του λεγόμενου «επιτελικού κράτους», δηλαδή του μοντέλου διοίκησης που εισήγαγε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, με ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης, συγκεκριμένη στοχοθεσία και τακτικό έλεγχο της υλοποίησης των πολιτικών.

Από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι το επιτελικό κράτος δεν είναι ένα αφηρημένο διοικητικό σχήμα, αλλά ένας τρόπος διαχείρισης που έχει αποδώσει πρακτικά αποτελέσματα σε κρίσιμα πεδία της καθημερινότητας, από την εξυπηρέτηση του πολίτη μέχρι την υγεία, την ασφάλεια, τη στέγαση και τις υποδομές. Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί το gov.gr, το οποίο έχει πλέον καταστεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια πολίτες. Μόνο τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 13.977.000 ψηφιακές συναλλαγές, εκδόθηκαν 1,5 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς φυσική παρουσία, εκτελέστηκαν ψηφιακά πάνω από 10,1 εκατ. άυλες συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά, ενώ σχεδόν 300.000 ραντεβού κλείστηκαν μέσω εφαρμογών υγείας.

Παράλληλα, 240.000 αιτήματα πολιτών απαντήθηκαν από τον ψηφιακό βοηθό mAigov, ενώ 5,7 εκατ. πολίτες έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και 3,2 εκατ. χρησιμοποιούν ενεργά το Gov.gr Wallet. Τα στοιχεία αυτά, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, δείχνουν ότι τα ψηφιακά εργαλεία δεν αφορούν πλέον μια μειοψηφία πολιτών, αλλά τη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας.

Η ίδια φιλοσοφία, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, διαπερνά και εργαλεία όπως το 112, όπου η τεχνολογία αξιοποιείται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και την εφαρμογή panic button, μέσω της οποίας 2.147 γυναίκες έχουν προστατευθεί από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πεδίο των υποδομών, η κυβέρνηση προβάλλει τα προγράμματα Gigabit Voucher και Smart Readiness, με πόρους περίπου 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και το έργο Ultrafast Broadband. Στόχος είναι η επέκταση των δικτύων υψηλών ταχυτήτων σε όλη την επικράτεια, με έμφαση σε περιαστικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου η αγορά δεν θα επένδυε εύκολα χωρίς δημόσια παρέμβαση.

Κομβικό ρόλο αποδίδεται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 36 δισ. ευρώ, μέσω του οποίου προωθούνται έργα και δράσεις σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, οι υποδομές και η στέγαση. Ενδεικτικά, μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου» Ι και ΙΙ, 23,5 χιλιάδες νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία τα τελευταία δύο χρόνια.

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, η κυβέρνηση προβάλλει τη μείωση των θανάτων στην άσφαλτο, υποστηρίζοντας ότι το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην Ευρώπη, με 148 λιγότερους νεκρούς σε τροχαία. Παράλληλα, στο πεδίο της υγείας, κάθε ασθενής που παίρνει εξιτήριο από νοσοκομείο έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιολογεί τις υπηρεσίες που έλαβε, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΣΥ.

«Επιτελικό κράτος σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ο οποίος μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μία χώρα, να μπορούμε να την κάνουμε κάπως πιο απλή, για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να θέτουμε προτεραιότητες και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός, να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος, με την ιδιότητά του, η γραμματεία συντονισμού της κυβέρνησης να παρεμβαίνει, όχι για να καπελώνει κανέναν, αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού», επισημαίνει ο πρωθυπουργός φέρνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα τη στρατηγική για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να έχουμε συγκροτημένη στρατηγική αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων, έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι τέσσερις υπουργοί. Κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Και από τη στιγμή που είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα, η ευθύνη εκ των πραγμάτων περνάει σε αυτό το οποίο αποκαλούμε “επιτελικό κράτος”.

Άρα, ούτε πρέπει να το δαιμονοποιούμε ούτε πρέπει να το θεοποιούμε. Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο η οποία να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





