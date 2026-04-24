Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα: «Θα είμαι ο νικητής των εκλογών, το kinder έκπληξη θα το βγάλει ο λαός»

Με διπλή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα επιχείρησε την Παρασκευή (24.04.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, να οριοθετήσει το πολιτικό πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να κινηθεί μέχρι τις εκλογές. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συζήτηση με τον Γιάννη Πρετεντέρη, έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση, «έστω και με μία ψήφο», δηλώνοντας ότι, εφόσον είναι ο νικητής, θα επιδιώξει να οδηγήσει τη χώρα σε μια «κανονική ευρωπαϊκή» κατεύθυνση.

«Δεσμεύομαι ότι, αν είμαι ο νικητής των εκλογών, θα γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη πολιτικής αλλαγής και θεσμικής αποκατάστασης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μάλιστα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.

«Υπάρχει δομικό ζήτημα διαφθοράς στη χώρα. Ένας πρωθυπουργός επέτρεψε τη διαφθορά», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή διοικητική παθογένεια. Σε άλλο σημείο, ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, κάνοντας λόγο για «μια διαφθορά που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συγκρούεται με θεσμούς όταν αυτοί ελέγχουν υποθέσεις που την αφορούν, ενώ υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ δεν βάλλει κατά της Δικαιοσύνης, αλλά ασκεί θεσμική κριτική σε αποφάσεις και πρακτικές. «Η ατιμωρησία κλιμακώνει τη διαφθορά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να έκανε οργανωμένη επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: «Επανέρχεται με μεσσιανικό τρόπο»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί πολιτική επανεμφάνιση με όρους προσωπικής λύσης. «Το ένα σύστημα διέλυσε το κόμμα του και επανέρχεται με μεσσιανικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει «διμέτωπο» με την έννοια της ίσης απόστασης, αλλά αντιπαρατίθεται με δύο πολιτικές εκδοχές που, όπως είπε, έχουν ήδη κριθεί: τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το προηγούμενο κυβερνητικό μοντέλο Τσίπρα – Καμμένου.

«Το Kinder έκπληξη θα το βγάλει ο λαός»

Παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η κοινωνική απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική ανατροπή. «Το Kinder έκπληξη θα το βγάλει ο λαός από την τσέπη του στις εκλογές», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «είναι κεντρικό θέμα η πολιτική αλλαγή».

Ο ίδιος έθεσε ως σαφή εκλογικό στόχο την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. «Ο στόχος μας είναι η πρώτη, έστω και με μία ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης», είπε, αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσει πιθανούς μετεκλογικούς εταίρους.

«Με τη ΝΔ σενάριο δεν υπάρχει»

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε εκ νέου κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. «Με τη ΝΔ σενάριο δεν υπάρχει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι συσχετισμοί θα προκύψουν από την κάλπη και ότι τότε θα φανεί «ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας, με πολιτική αλλαγή και με σταθερότητα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένα κόμματα με τα οποία θα μπορούσε να συζητήσει, επιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει «πρόγραμμα, νέο πολιτικό προσωπικό και αξιακό περιεχόμενο πολιτικών».

«Δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να διαφοροποιήσει το κόμμα του από τις πρακτικές του πελατειακού κράτους, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «έμαθε από τα λάθη του». Σε προσωπικό τόνο, ανέφερε: «Δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι, δεν έχω διορίσει ποτέ».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει θέσει όριο θητειών για βουλευτές και ευρωβουλευτές, κάνοντας αιχμηρή αναφορά στους «αιωνόβιους πολιτικούς» και στη λογική του «πελατειακού τζακιού», όπου, όπως είπε, «μετά παίρνουν τα σκήπτρα οι γιοι και οι ανιψιοί τους».

Αιχμές για εξωτερική πολιτική και Νετανιάχου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δίνει την αίσθηση πως η χώρα είναι «προσδεδεμένη στο άρμα Νετανιάχου». Διευκρίνισε ότι άλλο είναι η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, την οποία –όπως είπε– ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, και άλλο η ανοχή σε επιλογές που αποσταθεροποιούν την περιοχή.

«Ο Τραμπ δεν αποτελεί σταθερό άξονα», σημείωσε, ενώ προειδοποίησε ότι «η διάλυση του Ιράν θα κάνει υπερισχυρή την Τουρκία – δεν τη θέλουμε». Κατά τον ίδιο, απαιτείται σοβαρός ανασχεδιασμός της ελληνικής στρατηγικής, καθώς, όπως είπε, «δεν παίξαμε τον ρόλο που μας αναλογούσε» στην κρίσιμη γεωπολιτική σκακιέρα.