Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Σκέρτσο για τα πανεπιστήμια: «Κυβερνητικός ινστρούχτορας με φωτοβολίδες αντιπερισπασμού»

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Άκη Σκέρτσο πυροδότησε η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη στα ζητήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις απόψεις της Άννας Διαμαντοπούλου.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Άκη Σκέρτσο «πολυπράγμονα» και αφήνοντας αιχμές ότι, «εν μέσω του καταιγισμού των σκανδάλων της κυβέρνησης που συντονίζει», φαίνεται πως «εσχάτως υποφέρει από αϋπνίες». Όπως σχολιάζει σκωπτικά το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Επικρατείας «σήμερα τα χαράματα, αντί να προβληματιστεί για τα κυβερνητικά αδιέξοδα, ξαγρύπνησε από την ξαφνική του αγωνία» για το αν οι απόψεις της Άννας Διαμαντοπούλου στην Ανώτατη Εκπαίδευση γίνονται αποδεκτές εντός του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ας τον απαλλάξουμε από αυτό το άγχος», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζοντας ότι η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται «απόλυτα και αρμονικά» με όλους τους τομείς του κόμματος. Στην ίδια ανακοίνωση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίετυσης χαρακτηρίζει τον κυβερνητικό «ινστρούχτορα» και τον κατηγορεί ότι «πετάει φωτοβολίδες αντιπερισπασμού με φλυαρίες και λογικές ακροβασίες» περί δήθεν ρηγμάτων στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η Χαριλάου Τρικούπη στρέφει την κριτική της στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί «την προσπάθεια για πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας», τη «ραγδαία υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου» και την «ορατή απειλή λουκέτου» για ιδρύματα της περιφέρειας.

Παράλληλα, ζητεί από τον Άκη Σκέρτσο να απαντήσει αν τα παραρτήματα ξένων κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που συνεργάζονται με κερδοσκοπικά κολέγια είναι πράγματι μη κερδοσκοπικά, όπως διαβεβαίωνε η κυβέρνηση, ή αν «απλώς κορόιδευε ξεδιάντροπα την κοινωνία». Θέτει, επίσης, το ερώτημα αν η κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 αφορά αποκλειστικά την ίδρυση μη κρατικών, αυστηρά μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, «όπως είναι η διαχρονικά σταθερή θέση του ΠΑΣΟΚ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είχε υποστηρίξει ο Άκης Σκέρτσος

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, με αφορμή τον διάλογο που είχε με την Άννα Διαμαντοπούλου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και το νέο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι «τιμά και σέβεται» την Άννα Διαμαντοπούλου, ωστόσο υποστήριξε πως στη συζήτησή τους υπέπεσε σε «δύο ανακρίβειες» που, όπως είπε, φωτίζουν και το «στρατηγικό πολιτικό αδιέξοδο του ΠΑΣΟΚ».

Η πρώτη, κατά τον Άκη Σκέρτσο, αφορούσε τους «αιώνιους φοιτητές». Όπως υποστήριξε, η πρόβλεψη για διαγραφή τους υπήρχε στον νόμο Διαμαντοπούλου, αλλά «δεν εφαρμόστηκε ποτέ», ενώ η πρώτη και μόνη έως σήμερα διαγραφή 308.605 «αιώνιων φοιτητών» έγινε στο τέλος του 2025 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η δεύτερη, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, αφορούσε τον ισχυρισμό ότι ο νόμος Διαμαντοπούλου ακυρώθηκε στην πράξη από τη ΝΔ το 2014. Ο κ. Σκέρτσος απάντησε ότι τότε η ΝΔ συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ, διερωτώμενος αν στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν συζητήσει «ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη μη υπεράσπιση και υλοποίηση αυτού του νόμου».

Ο Άκης Σκέρτσος κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται «με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και θάρρος για τα σημερινά και αυριανά προβλήματα», αντί, όπως ανέφερε, «να αναπολεί μονίμως έναν χαμένο παράδεισο που στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι και τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποτελούσαν εμβληματική θέση του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη καταψήφισε τόσο την πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 16 το 2007-2008 όσο και τον νόμο Πιερρακάκη το 2024.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι για το υπό σύσταση νέο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας η κυβέρνηση θα επανέλθει με ειδικό σημείωμα, εκφράζοντας την ελπίδα η αλλαγή αυτή «να βρει τη στήριξη της αντιπολίτευσης».