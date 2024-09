Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού ο Απόστολος Τζιτζικώστας – Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τους νέους Επιτρόπους στην Κομισιόν

Τους νέους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν έχει οριστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Απόστολος Τζιτζικώστας και όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν ο κ. Τζιτζικώστας πήρε το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη συνάντησή της με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: “O Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι υπεύθυνος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την κινητικότητα των αγαθών και των ατόμων. Υπάρχουν επίσης βασικοί τομείς για την ανταγωνιστικότητα αλλά και για μεταβάσεις για τη σύνδεση των ανθρώπων και την προώθηση των τοπικών οικονομιών”.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου με τις προτεραιότητες της επόμενης Επιτροπής πριν προχωρήσει στη δομή και τα χαρτοφυλάκια. Η ευημερία, η ασφάλεια και η δημοκρατία είναι τα κυρίαρχα θέματα, είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μια πιο αλληλένδετη δομή, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Οι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι θα έχουν ο καθένας ένα χαρτοφυλάκιο για το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν με άλλους επιτρόπους. Τόνισε ότι «όλοι οι επίτροποι πρέπει να συνεργαστούν».

Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε 6 αντιπροέδρους, 4 γυναίκες και 2 άνδρες.

H Τερέζα Ριμπέιρα (Ισπανία) θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος μιας καθαρής, δίκαιης και ανταγωνιστικής μετάβασης. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα καθοδηγήσει τις εργασίες για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα τηρήσει τους στόχους της που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η Χένα Βιρκούνεν (Φινλανδία) θα είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την Τεχνολογία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών και αιχμής τεχνολογιών. «Θα ζητήσω από τη Χένα να εξετάσει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Αλλά και να ενισχύσουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, όπως το κράτος δικαίου, και να την προστατέψουμε όπου κι αν δέχεται επίθεση», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ (Γαλλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και το χαρτοφυλάκιο της Ενιαίας Αγοράς. «Θα καθοδηγήσει το έργο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των εταιρειών μας -από τις επενδύσεις και την καινοτομία μέχρι την οικονομική σταθερότητα και το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Κάγια Κάλας (Εσθονία) θα είναι η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρός της ΕΕ. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή γεωστρατηγικών αντιπαλοτήτων και αστάθειας. Η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική ασφαλείας πρέπει να σχεδιαστεί έχοντας κατά νου αυτήν την πραγματικότητα και πρέπει να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα δικά μας συμφέροντα», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε αυτήν» για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε Γεωπολιτική Επιτροπή.

Η Ροχάνα Μινζάτου (Ρουμανία) είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τους Ανθρώπους, τις Δεξιότητες και την Ετοιμότητα. Θα έχει την ευθύνη για τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ρ. Μινζάτου θα ηγηθεί κυρίως της Ένωσης Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα επικεντρωθεί σε εκείνους τους τομείς που είναι κρίσιμοι για την ένωση της κοινωνίας.

Ο Ραφαέλε Φίτο (Ιταλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις. Θα είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις πόλεις. «Θα αξιοποιήσουμε την εκτεταμένη εμπειρία του για να βοηθήσουμε στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των πολιτικών μας για τη συνοχή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Today I’m presenting my team for the next five years.



A team of competent and motivated women and men ready to work together.



For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ