Επίθεση στις ΗΠΑ, τη Γαλλία (σ.σ. δυο χώρες με τις οποίες υπέγραψε αμυντικές συμφωνίες η Ελλάδα πρόσφατα) και σε όποιον αναγνωρίζει το δίκαιο της χώρας μας έναντι της Τουρκίας εξαπέλυσε και σήμερα (09.12.2022) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι πάντα ανοιχτή για το διάλογο σε ό,τι αφορά στην επίλυση του Κυπριακού!

«Δεν ανεχτήκαμε ούτε και πρόκειται να ανεχθούμε εκείνους που ανεύθυνα στηρίζουν την Ελλάδα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και ενθαρρύνουν τις επιθετικές και προκλητικές της ενέργειες», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στο TRT World Forum!

Κυρίως, παρά το… πανηγυρικό κλίμα των τελευταίων ημερών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα έβαλε με τις ΗΠΑ, αφού μάλλον δεν υιοθετεί την άποψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι η απόφαση του Κογκρέσου για το αμυντικό νομοσχέδιο των ΗΠΑ ήταν θετική για την Τουρκία.

«Είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, αλλά εξοπλίζετε τα ελληνικά νησιά με όπλα και αεροπλάνα και ακόμη δεν έχουμε λύση το θέμα με τα F-16», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

President @RTErdogan:



— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) December 9, 2022

President @RTErdogan:



— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) December 9, 2022

President @RTErdogan:



— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) December 9, 2022

Θα μιλήσω με τον Πούτιν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπάθησε να δείξει ότι διατηρεί το ρόλο του μεσολαβητή σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε, θα μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν τις εξελίξεις, ενώ θα συνομιλήσει και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ενώ υπερασπιζόμαστε σθεναρά την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, είμαστε αντίθετοι με την ένταση σε ό,τι αφορά στα καύσιμα με τις παράλογες πολιτικές έναντι της Ρωσίας», σημείωσε ο Ερντογάν.