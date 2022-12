Δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια στις Βρυξέλλες όπου το πρόσωπο της ημέρας είναι η Εύα Καϊλή.

Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, Ειρήνη Ζαρκαδούλα ανέβασε στο twitter μια φωτογραφία που αποτυπώνει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για το Qatargate αλλά και για την ίδια την Εύα Καϊλή.

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης για το αν η καθαιρεθείσα αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου θα προφυλακιστεί. Αυτό που παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής είναι αν τελικά η κα Καϊλή έχει μεταχθεί στο δικαστικό μέγαρο ή όχι.

The scene outside the courtroom where Eva #Kaili and her 3 co-defendants are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/v2U6HpLxoD