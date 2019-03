Ευρωεκλογές 2019: Η Μυρσίνη Λοΐζου για το γεύμα Τσίπρα στους υποψήφιους ευρωβουλευτές

View this post on Instagram

Συνάντηση με τους νέους υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη βεράντα του Μεγάρου Μαξίμου. Όλοι έτοιμοι για τη μάχη απέναντι στη λιτότητα, απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, απέναντι στην ακροδεξιά. Για μια προοδευτική Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εργασίας. Για μια Ευρώπη των πολλών. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλό αγώνα.