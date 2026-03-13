Ευθεία διαφωνία Δούκα με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα»

Την πρώτη του αντίδραση για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, είχε το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) ο Χάρης Δούκας.

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα παραδώσει από μόνος του την έδρα του, ο Χάρης Δούκας έστειλε μήνυμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως με τις διαγραφές ή τις απειλές για διαγραφή, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν μπορεί να οικοδομηθεί η διαδρομή προς τις βουλευτές εκλογές.

Ο δήμαρχος της Αθήνας, αναφερόμενος προς τον βουλευτή, υποστήριξε πως ήταν ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ειδικά τις δύσκολες στιγμές.

Ο Χάρης Δούκας διευκρίνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από ενότητα, εμπιστοσύνη και διάλογο ώστε να πετύχει την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και να καταφέρει την προοδευτική κυβέρνηση της χώρας.

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου. Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου», ανέφερε ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

Υπενθυμίζεται πως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υποστήριξε τον Χάρη Δούκα στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ ενώ εδώ και χρόνια βρίσκονταν σε κόντρα με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εν τέλει ζήτησε την διαγραφή του με αφορμή την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο OPEN.

Την θέση του αναμένεται να πάρει ο Βαγγέλης Γιανακούρας.