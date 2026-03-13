Πολιτική

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραδίδει την έδρα του μετά τη διαγράφη του από το ΠΑΣΟΚ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Toklik/EUROKINISSΙ

Λίγες ώρες μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παρέδωσε και την έδρα του.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, γνωστοποίησε την απόφασή του διευκρινίζοντας πως παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ήρθε με εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την πρόσφατη συνέντευξη του βουλευτή καθώς κατηγορήθηκε ότι εδώ και μήνες επιλέγει να αντιπολιτευθεί το κόμμα του.

Δείτε εδώ όσα είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην τελευταία του συνέντευξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
96
94
87
66
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διεγράφη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – Η επιστολή Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής
«Επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της ΝΔ»
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
61
Μητσοτάκης: Ξεκόβω κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό – Έχουμε υπόψιν μας και άλλα μέτρα στήριξης
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με επιπτώσεις τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει «να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα»
Κυριάκος Μητσοτάκης 236
Newsit logo
Newsit logo