Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραδίδει την έδρα του μετά τη διαγράφη του από το ΠΑΣΟΚ

Λίγες ώρες μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παρέδωσε και την έδρα του.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, γνωστοποίησε την απόφασή του διευκρινίζοντας πως παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ήρθε με εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την πρόσφατη συνέντευξη του βουλευτή καθώς κατηγορήθηκε ότι εδώ και μήνες επιλέγει να αντιπολιτευθεί το κόμμα του.

