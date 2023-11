Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ευχαρίστησε την Πέμπτη (16.11.2023) τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξη που παρείχε η Ελλάδα στους Καναδούς που φεύγουν από το Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του, ο Τζάστιν Τριντό αναφέρει: «Σήμερα ευχαρίστησα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξη που παρείχε η Ελλάδα στους Καναδούς που φεύγουν από το Ισραήλ και συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή. Μιλήσαμε επίσης για τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στους Καναδούς και τον ελληνικό λαό».

Η σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης του Καναδά:

Με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη συνομίλησε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Οι πρωθυπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση της οικονομίας. Τόνισαν τους στενούς δεσμούς μεταξύ Καναδά και Ελλάδας και προσβλέπουν σε ευκαιρίες για συνέχιση της ενίσχυσης των σχέσεων, μεταξύ άλλων μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός Τριντό ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη για τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην υποστήριξη της υποβοηθούμενης αναχώρησης των Καναδών στην περιοχή, διευκολύνοντας το ταξίδι τους μέσω της Αθήνας.

Ο Πρωθυπουργός Τριντό και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης καταδίκασαν απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν τη θλίψη τους για την ανησυχητική απώλεια αμάχων και εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Τόνισαν την ανάγκη προστασίας των αμάχων και τη σημασία της εξασφάλισης ανεμπόδιστης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές για τους πολίτες. Συζήτησαν τρόπους διευκόλυνσης της παράδοσης αυτής της βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Οι πρωθυπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας με εταίρους στη Μέση Ανατολή για ένα μέλλον όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, χωρίς φόβο.

Οι ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τη σημασία της τήρησης και του σεβασμού του κράτους δικαίου καθώς και της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις.

Ο Πρωθυπουργός Τριντό και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης συμφώνησαν να παραμείνουν σε τακτική επαφή και να συνεχίσουν να συνεργάζονται για κοινές προτεραιότητες.

Today, I spoke with @KMitsotakis – I thanked him for the support Greece provided Canadians leaving Israel, and we discussed the current situation in the region. We also spoke about the strong bonds between Canadians and the Greek people. More here: https://t.co/o8sbSoavX4