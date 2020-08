Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, σε μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter.

“Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο ‘Αμπε.

Ως πρωθυπουργός της Ιαπωνίας με τη μακροβιότερη θητεία, συνέβαλε σημαντικά στην προαγωγή και την ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας”.

Wishing a speedy recovery to Japanese PM @AbeShinzo. As Japan’s longest serving Prime Minister, he has been instrumental in fostering and enhancing EU-Japan relations.