Μεσίστιες κυματίζουν οι ελληνικές σημαίες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία και στην πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες αλλά και στο NATO, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (25.10.2021) σε ηλικία 56 ετών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της η ΜΕΑ αναφέρει: «Η ελληνική σημαία κυματίζει μεσίστια σήμερα, ως ένδειξη πένθους για τον πρόωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά, αρχηγού του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ΚΙΝΑΛ», ενώ η ανάρτηση της πρεσβείας της Ελλάδας σημειώνει: «Η ελληνική σημαία μεσίστια στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά».

The 🇬🇷 flag flies at half mast today @GreeceinEU, as a mark of mourning for the untimely loss of Fofi Gennimata, leader of Greek Socialist Party #KINAL pic.twitter.com/H8bcyr0QNf