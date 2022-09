Το μνημείο στο Ground Zero, στο σημείο όπου κατέπεσαν οι δίδυμοι πύργοι επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός τοποθέτησε στα ονόματα των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους ελληνικά σημαιάκια και κατέθεσε στεφάνι στο μοναδικό δέντρο στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο στάθηκε όρθιο κατά την τρομοκρατική επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίπλα στον πρωθυπουργό ήταν η κυρία Ανθούλα Κατσιματίδη η οποία έχασε τον αδερφό της Γιάννη στην τρομοκρατική επίθεση.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε έρθει σήμερα να μας τιμήσετε με την παρουσία σας σε αυτό το σημείο που για μένα είναι τόσο σημαντικό, ο αδερφός μου ο Γιάννης ήταν ένα απίστευτο παιδί, ένα παλικάρι γεμάτο χαρά και αγάπη. Χαίρομαι που ήρθατε να αφήσετε ένα στεφάνι και να μας τιμήσετε», δήλωσε η κυρία Κατσιματίδη απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αισθάνθηκα την ανάγκη να έρθω σήμερα σε αυτόν τον ιερό τόπο να αφήσω ένα λουλούδι και να καταθέσω στη μνήμη των 2.977 αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους άδικα στη τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Ανάμεσά τους ήταν και 41 Ελληνοαμερικανοί, ένας από τους οποίους ήτανε και ο Γιάννης ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος στο 104ο όροφο όταν χτύπησε το πρώτο αεροπλάνο τον βόρειο πύργο» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η μάχη κατά της τρομοκρατίας είναι μια μάχη διαρκής, είναι μια μάχη την οποία έχουμε υποχρέωση ως δημοκρατίες να δώσουμε για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και για να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να λειτουργούμε μέσα σε ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες όπως αυτές τις οποίες με τόσο κόπο έχουμε χτίσει» τόνισε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε απευθυνόμενος προς την κυρία Κατσιματίδη: «Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ σήμερα και να ξέρεις ότι τα θύματα της τρομοκρατίας, διότι κι εμείς στη χώρα μας έχουμε πληγωθεί από τη δική μας εγχώρια τρομοκρατία, θα συνεχίσουμε πάντα να τα τιμούμε και δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε προς το Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και τον ξενάγησε στο εσωτερικό του Ναού ο οποίος είναι υπό κατασκευή.

At the St. Nicholas National Shrine this morning with @PrimeministerGR @kmitsotakis, sharing the glory of Greek Marble & Athonite artistry – our American Parthenon that sanctifies Ground Zero with the presence of our Faith as a witness to love and compassion in our broken world. pic.twitter.com/mIJOw3D1tx