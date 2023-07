Πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές βρίσκονταν και σήμερα (21.7.2023) επί ποδός στα μέτωπα φωτιάς της Δυτικής Αττικής, της Λακωνίας και της Ρόδου.

Ο Σαρλ Μισέλ είχε σήμερα συνομιλία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με τις φωτιές στη χώρα μας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γράφει σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter:

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα στον αγώνα κατά των πυρκαγιών», ενώ πρόσθεσε πως «Όλη μου η υποστήριξη στους πυροσβέστες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το έργο σας είναι εξαιρετικό».

