Γεωργιάδης για ειδικευόμενη που κατήγγειλε πως εφημέρευε 5 συνεχόμενες ημέρες: «Καμία υπερεργασία, είδε 19 παιδιά»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε σε καταγγελίες μίας νεαρής ειδικευόμενης γιατρού, που καταγγέλει ότι για 5 ημέρες ήταν σε εφημερία, κάτι που την είχε λυγίσει σωματικά και ψυχικά.

Με ανάρτησή του την Τετάρτη 29.04.2026, ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντά στα όσα λέει η γιατρός σε ένα βίντεο που έγινε viral και προκάλεσε προβληματισμό, τονίζοντας ότι κατά την παραμονή της σε νοσοκομείο της Σάμου όπου πήγε μόνο για λίγες ημέρες, καθώς έτσι ορίζει ο νόμος και εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική.

Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μήν μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό.

Δεν διαπιστώθηκε καμμία υπερεργασία της και καμμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της. Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή ειδικευόμενη γιατρός, είχε αναρτήσει ένα βίντεο στα social media που είχε «σπάσει» ψυχολογικά, κλαίγοντας και αναφέροντας ότι βρισκόταν σε εφημερία για 5η προς 6η ημέρα.

Όπως τόνισε, δεν προλάβαινε να πάει σπίτι της ούτε για να κάνει μπάνιο και να αλλάξει, καθώς αν έσκαγε οποιοδήποτε περιστατικό θα έπρεπε να επιστρέψει άμεσα στο νοσοκομείο.