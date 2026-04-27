Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σκέρτσο: Αστείες οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή, ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με αναφορές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας «αστείες» τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ενώ την ίδια ώρα άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο, λέγοντας πως «ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του».

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε εκ νέου βέβαιος ότι καμία από τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρίσκονται υπό διερεύνηση, δεν θα οδηγήσει σε καταδίκες.

«Τις θεωρώ αστείες. Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη. Δεν στοχοποιώ καμία Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις θα καταλήξουν είτε σε αθώωση των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων είτε σε αρχειοθέτηση.

Ο ίδιος συνέδεσε την υπόθεση και με την ανανέωση των Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «λόγω της πολιτικής σύγκρουσης είναι αναγκαστική η ανανέωση». Όπως πρόσθεσε, «την πολιτική σύγκρουση την προκάλεσε η αποστολή αστείων δικογραφιών στη Βουλή».

«Ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας και στον Άκη Σκέρτσο, στον απόηχο της κριτικής που έχει δεχθεί από γαλάζιους βουλευτές.

«Ο Άκης Σκέρτσος είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πρόσωπο. Στη δουλειά του ως τεχνοκράτης είναι πάρα πολύ χρήσιμος», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ωστόσο, αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο εσωτερικό της ΝΔ, πρόσθεσε: «Ποια είναι η κριτική που έχει δεχθεί από βουλευτές μας; Είναι ότι καμιά φορά δεν πρέπει να κάνει δημόσιες τοποθετήσεις έχοντας ως πλεονέκτημα να είναι διορισμένος υφυπουργός. Ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του».

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι η κριτική αυτή δεν αναιρεί τη χρησιμότητα του Άκη Σκέρτσου, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει τέτοια υπόδειξη. Εντάξει, δεν πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά αυτό δεν ακυρώνει ότι είναι χρήσιμος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, αποκλείοντας παράλληλα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Λύση.