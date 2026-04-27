Πολιτική

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σκέρτσο: Αστείες οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή, ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του

Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει «ούτε μία καταδίκη» για τις υποθέσεις των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων
(Φωτογραφία αρχείου / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με αναφορές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας «αστείες» τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ενώ την ίδια ώρα άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο, λέγοντας πως «ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του».

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε εκ νέου βέβαιος ότι καμία από τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρίσκονται υπό διερεύνηση, δεν θα οδηγήσει σε καταδίκες.

«Τις θεωρώ αστείες. Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη. Δεν στοχοποιώ καμία Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις θα καταλήξουν είτε σε αθώωση των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων είτε σε αρχειοθέτηση.

Ο ίδιος συνέδεσε την υπόθεση και με την ανανέωση των Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «λόγω της πολιτικής σύγκρουσης είναι αναγκαστική η ανανέωση». Όπως πρόσθεσε, «την πολιτική σύγκρουση την προκάλεσε η αποστολή αστείων δικογραφιών στη Βουλή».

 

«Ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας και στον Άκη Σκέρτσο, στον απόηχο της κριτικής που έχει δεχθεί από γαλάζιους βουλευτές.

«Ο Άκης Σκέρτσος είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πρόσωπο. Στη δουλειά του ως τεχνοκράτης είναι πάρα πολύ χρήσιμος», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ωστόσο, αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο εσωτερικό της ΝΔ, πρόσθεσε: «Ποια είναι η κριτική που έχει δεχθεί από βουλευτές μας; Είναι ότι καμιά φορά δεν πρέπει να κάνει δημόσιες τοποθετήσεις έχοντας ως πλεονέκτημα να είναι διορισμένος υφυπουργός. Ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του».

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι η κριτική αυτή δεν αναιρεί τη χρησιμότητα του Άκη Σκέρτσου, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει τέτοια υπόδειξη. Εντάξει, δεν πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά αυτό δεν ακυρώνει ότι είναι χρήσιμος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, αποκλείοντας παράλληλα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Λύση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
38
37
34
33
32
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για υποκλοπές: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μη μετατραπεί σε αυτόκλητο κριτή της Δικαιοσύνης – Δείτε live
Βαριές αιχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το κόμμα τις αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι είναι «επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων»
Παύλος Μαρινάκης
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
Τσίπρας: Το «μεγάλο κόλπο» στη ΔΕΗ θα κοστίσει στον Έλληνα όσο πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί
Με έκπληξη διαβάσαμε, την κυνική δήλωση της διοίκησης της ΔΕΗ προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι είναι καλή ευκαιρία να επενδύσουν τα χρήματα τους στην εταιρεία γιατί η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι υψηλή!
Αλέξης Τσίπρας 10
Το παρασκήνιο της επιλογής Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ - Οι κινήσεις Ανδρουλάκη πριν την κάλπη
Κεντρικό ρόλο το επόμενο διάστημα, θα έχει ο νέος Γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης, ένας άνθρωπος στο πρόσωπο του οποίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναγνώρισε τη συστηματική δουλειά που οδήγησε στην επιτυχία του Συνεδρίου
Ανδρουλάκης και Βαρδακαστάνης
Άδωνις Γεωργιάδης: «Βαρέθηκα να με κατηγορούν ότι δεν σέβομαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς» – Η απάντηση του στις δηλώσεις Κοβέσι
«Η κα Κοβέσι στους Δελφούς ισχυρίστηκε ότι το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης 19
Newsit logo
Newsit logo