Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές, για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες

Μετωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έπειτα από τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα όπου άσκησε κριτική στη Δικαιοσύνη και στην απόφαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή στις δηλώσεις του ανέφερε «ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Εισαγγελεύς του ΑΠ κ. Τζαβέλας ελέγχεται από την Κυβέρνηση που τον διόρισε».

Ο υπουργός Υγείας θύμισε ότι με νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 2024, οι ίδιοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς σε Ολομέλεια ψηφίζουν σε μυστική διαδικασία ποιον επιθυμούν να προαχθεί στο αξίωμα.

«Και ο κ. Τζαβέλας εξελέγη πρώτος σε ψήφους με διαφορά και μεταξύ των Δικαστών και μεταξύ των Εισαγγελέων. Η Κυβέρνηση απλά διόρισε αυτόν που οι ίδιοι επέλεξαν», τονίζει ο κύριος Γεωργιάδης.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «που μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο, επιτίθεται και στον κ. Ζήση, τον προηγούμενο Εισαγγελέα που έκανε την αρχική πράξη Αρχειοθέτησης και τώρα στον νυν Εισαγγελέα που την έκρινε έγκυρη».

Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλει τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι άφησε εναντίον του δικαστή χυδαία υπονοούμενα.

Ο @androulakisnick ο οποίος εδώ και μέρες με κατηγορεί ως αντιθεσμικό, επιτέθηκε σήμερα στην Δικαιοσύνη για την Απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, διότι έκρινε ότι η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν εισέφερε κανένα νέο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τη Δευτέρα, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε εξαπολύσει ευθείες βολές κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλά και κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, είχε προαναγγείλει την κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή.