Γιώργος Φλωρίδης: «Υπάρχει η αντίληψη ραγιαδισμού, πως θα έρθουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς να μας κάνουν “ντα”»

Στη συνάντηση που είχε με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στέλνοντας ξανά το μήνυμα πως η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στα αιτήματα που τέθηκαν, αυξάνοντας κατά 3 τους αρμόδιους εισαγγελείς.

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στην ανανέωση της θητείας των Ευρωεισαγγελέων, τονίζοντας ξανά πως δεν υπάρχει διορισμός παρά μόνο κλήρωση ενώ αρμόδιος για κάθε απόφαση είναι ο Άρειος Πάγος.

Σχετικά με την 30λεπτη συζήτηση που είχε με την Λάουρα Κοβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε πως ήταν μία «θεσμική συνάντηση» η οποία ζητήθηκε από την ίδια εδώ και αρκετό καιρό.

«Οι συναντήσεις αυτές αποβλέπουν στο να δούμε εάν έχουν προχωρήσει τα αιτήματα που είχαν τεθεί για την ενίσχυση της οργάνωσης του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ», επαναλαμβάνοντας πως ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρμόδιων δικαστικών είναι ο Άρειος Πάγος.

Εξήγησε, πως στάλθηκε αίτημα από την Λάουρα Κοβέσι προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με το οποίο ζήτησε ανανέωση, μαζί με άλλους 3 ενδιαφερόμενους.

«Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκύπτει με κλήρωση, δεν διορίζεται. Άρα μιλάμε για κάτι αδιάβλητο από όλες τις μεριές. Όλα τα αιτήματα τα έχουμε ικανοποιήσει. Αυξήσαμε κατά 3 τους αρμόδιους εισαγγελείς μετά από δική μου απόφαση, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μακράν τη μεγαλύτερη αναλογία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε όλες τις 24 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε πως η Ευρωπαία εισαγγελέας δεν έκανε καμία αναφορά. Σχολίασε πως υπάρχει μία αντίληψη «ραγιαδισμού» με πολλούς να θεωρούν πως η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει από μόνη της την δουλειά της και χρειάζεται η επέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Υπάρχει μια διαμορφωμένη αντίληψη από κάποιους στην Ελλάδα και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που αποτελεί έκφραση ραγιαδισμού: θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε. Θέλουν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρας», συνέχισε.

Σχετικά με τις υποθέσεις που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σύγκριση με τις υποθέσεις που προέκυψαν στην Ελλάδα (όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ), ανέφερε:

«Οι καταδίκες που έχουν υπάρξει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποθέσεις που χειρίστηκαν Έλληνες εισαγγελείς. Άλλωστε, κι αυτοί Έλληνες είναι εκεί που ανήκουν στο σώμα των Ελλήνων Εισαγγελέων και είναι αποσπασμένοι εκεί. Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες διθυραμβικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται υποθέσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. σε ζημιά υποτίθεται. Όταν βγήκαν τα συνολικά αποτελέσματα για το τι ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις ευρωπαϊκές χώρες, πόσα ήταν αυτά; 68 δισ. στις άλλες χώρες. Κι εμείς εδώ θεωρηθήκαμε κάτι εξαιρετικό. Είμαστε όμως ένα πολύ μικρό μέρος».