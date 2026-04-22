Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει στη ΜΕΘ για 8η ημέρα – Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (22.04.2026) για 8η ημέρα, ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρύσματος που έπαθε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργού παραμένει σε ΜΕΘ του «Ευαγγελισμός», με τους γιατρούς του να «μετρούν» τις ημέρες ώστε να συμπληρωθεί το πρώτο κρίσιμο 10ήμερο για την υγεία του. Από το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, το πρωί της Δευτέρας, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου παραμένει στο πλευρό του, ελπίζοντας να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σε καθημερινή βάση δέχεται επισκέψεις από φίλους και συναδέλφους του συζύγου της, ώστε και εκείνοι να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15 Απριλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μεταφέρθηκε στο «Ευαγγελισμός» για χειρουργείο και από τότε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί τόνισαν από την πρώτη στιγμή πως θα έχουν πιο αξιόπιστα δεδομένα για την υγεία του, μετά τις πρώτες 10 ημέρες νοσηλείας του.