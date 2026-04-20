Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με την σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου και μέλη της κυβέρνησης να στέκονται διαρκώς στο πλευρό του
Σε σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ο Γιώργος Μυλωνάκης, 5 ημέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρουν οι γιατροί του.

Η ομάδα γιατρών που έχει αναλάβει την θεραπεία του, εκτιμά πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα καθώς υπάρχουν δοκιμασίες που ο Γιώργος Μυλωνάκης πρέπει να ξεπεράσει και οι οποίες θα δείξουν τις νευρολογικές λειτουργίες του.

Στο μεταξύ, από το πλευρό του δεν έχουν φύγει στιγμή η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, οι φίλοι του αλλά και οι συνεργάτες του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επισκέφθηκε και πάλι την Κυριακή ώστε να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

