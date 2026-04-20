Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σε σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ο Γιώργος Μυλωνάκης, 5 ημέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρουν οι γιατροί του.

Η ομάδα γιατρών που έχει αναλάβει την θεραπεία του, εκτιμά πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα καθώς υπάρχουν δοκιμασίες που ο Γιώργος Μυλωνάκης πρέπει να ξεπεράσει και οι οποίες θα δείξουν τις νευρολογικές λειτουργίες του.

Στο μεταξύ, από το πλευρό του δεν έχουν φύγει στιγμή η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, οι φίλοι του αλλά και οι συνεργάτες του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επισκέφθηκε και πάλι την Κυριακή ώστε να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.