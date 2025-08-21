H Στέλλα Αραμπατζή θα πάρει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου στη Βουλή ως πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία

Η Στέλλα Αραμπατζή, πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία, θα πάρει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε σήμερα (21/09/2025) από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η Στέλλα Αραμπατζή, η οποία είναι ιατρός-μικροβιολόγος, ήταν τέταρτη σε ψήφους στην Ημαθία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, όπερ σημαίνει ότι θα βρεθεί στα βουλευτικά έδρανα μετά τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με τον Σύνταγμα και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βουλής «… μετά την απώλεια του αξιώματος από κάποιον βουλευτή, τη βουλευτική έδρα καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά επιλαχών υποψήφιος βουλευτής του ίδιου κόμματος της ίδιας εκλογικής περιφέρειας».

Η Νέα Δημοκρατία είχε εκλέξει τρεις βουλευτές, αφού εκτός από τον Απόστολο Βεσυρόπουλο που ήταν πρώτος σε σταυρούς, εκλέχθηκαν επίσης ο Αναστάσιος Μπαρτζώκας και ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ενώ την τέταρτη θέση είχε λάβει η Στέλλα Αραμπατζή.

Ποιά είναι η Στέλλα Αραμπατζή

Γεννήθηκε στη Νάουσα όπου κατοικεί και δραστηριοποιείται ως ιδιώτης Ιατρός-Μικροβιολόγος με δύο Διαγνωστικά Κέντρα.

Είναι μητέρα διδύμων της Ευαγγελίας και του Ιωάννη και παντρεμένη με τον Νικόλαο Παλαμούτη Πύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς.

Είναι κόρη του Ιωάννη Αραμπατζή από την Νάουσα και της Ευαγγελίας Παπαγιάννη από το Άνω Ζερβοχώρι Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας και η αδερφή μου Μαρία Αραμπατζή είναι ιατρός Παιδίατρος ιδιώτης .

Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας με άριστα και στη συνέχεια σπούδασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας από την οποία έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής.

Είναι υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογία και επίσης μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία , Νόσος και Φυσική Επιλογή» .

Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Π.Α.Μ.Α.Κ) στην «Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας». Κάτοχος Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Π.Α.Μ.Α.Κ) στην «Πολιτιστική Διαχείριση, Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών». Για εμένα η δια βίου μάθηση είναι τρόπος ζωής. Διατέλεσα Επιστημονικός Συνεργάτης για αρκετά χρόνια του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ.

Μετεκπαιδεύτηκε με υποτροφία από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Μικροβιολογίας και Λοιμωξιολογίας (ΕSCMID) στην Λοιμωξιολογία και Κλινική Μικροβιολογία σε διακεκριμένο κέντρο της Ελβετίας, συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάννης (CHUV).

Έχει λάβει υποτροφίες για την συμμετοχή μου σε συνέδρια του εξωτερικού (ΕSCMIDTravelGrant) από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Μικροβιολογίας και Λοιμωξιολογίας (ESCMID).

Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ συνοπτικά έχω περισσότερες από 150 ερευνητικές εργασίες (αναρτημένες και ελεύθερες ανακοινώσεις) σε ελληνικά ιατρικά συνέδρια και 45 ανακοινώσεις σε διεθνή ιατρικά συνέδρια.

Πολλές από τις εργασίες που έχει υποβάλει σε ελληνικά και συνέδρια του εξωτερικού ήταν υποψήφιες για βράβευση.

Έχει βραβευθεί με το πρώτο βραβείο στο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Ιατρικής για ερευνητική μου εργασία. Ερευνητικές της εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με αξιολόγηση. Έχει πλούσιο εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευόμενη, αλλά και ως εκπαιδεύτρια στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας –Μικροβιολογίας.

Η πρώτη της επαφή µε τα κοινά ήταν στο Γυμνάσιο στην τρίτη γυμνασίου όπου και εκλέχτηκε παμψηφεί πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς. Το μικρόβιο του ενεργού πολίτη την οδήγησε το 2014 να συμμετάσχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Δήμο Νάουσας και εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος. Επανεξελέγη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Νάουσας το 2019.

Από το 2013 είναι εκλεγμένο μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας της ΝΔ και από το 2020 διατελεί Τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας.

Στον Δήμο Νάουσας ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος κατέχει από το 2019 την θέση του Πρόεδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας με 90 εργαζόμενους και προϋπολογισμό 3.000.000. ευρώ και είναι υπεύθυνη όλης της Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νάουσας

Είναι εκπρόσωπος του Δήμου Νάουσας στο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ ( Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ), μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Νάουσας, μέλος του ΔΣ του Γηροκομείου Δήμου Νάουσας. Επίσης μέλος του ΔΣ της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών) Ημαθίας , μέλος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας και της Πρωτοβάθμιας , μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παράρτημα Βέροιας από το 2018 και υπεύθυνη του Πυρήνα Νάουσας της Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Είναι μέλος του ΔΣ του ΚΟΙΣΠΕ ΔΕΣΜΟΣ του μοναδικού φορέα ψυχικής υγείας της Ημαθίας. Επίσης είναι Πρόεδρος του ΔΣ της Πολιτιστικής Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Νάουσας και των περιχώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ορθόδοξης Ενορίας της «Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας» στην πόλη της Σιένας της Ιταλίας από τα φοιτητικά της χρόνια. Μιλάει Γαλλικά , Ιταλικά και Αγγλικά.