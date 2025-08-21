Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών

Σε σοκ είναι ο πολιτικός κόσμος και όχι μόνο, μετά την είδηση θανάτου του Απόστολου Βεσυρόπουλου, του βουλευτή και γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025) από ανακοπή καρδιάς.

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική. Tην τελευταία του πνοή την άφησε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη, όπου μεταφέρθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο αρχικά τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου.

Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε.

Πριν από 6 μέρες, ανήμερα του 15αύγουστου είχε κάνει μία ανάρτηση από τη γενέτειρά του, τη Βέροια, όπου βρισκόταν. Ο 59χρονος βουλευτής ταξίδεψε μέχρι τη Χαλκιδική για ολιγοήμερη ανάπαυση και ξεκούραση, κανείς όμως δεν περίμενε αυτή την τραγική κατάληξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια το 1966 με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν οικονομολόγος και απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Ήταν κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Φορολογικό Δίκαιο). Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία (2019 – 2023) και του είχε ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και στην εποπτεία των νομικών προσώπων της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, του Βαρβακείου Ιδρύματος και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2016 ορίστηκε Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής της Ν. Δ., ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις εκλογές του Ιουλίου 2019 εξελέγη πάλι πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογές του Μαΐου 2023 επανεξελέγη πρώτος Βουλευτής στην Ημαθία σε σταυρούς προτίμησης. Από την 4η Απριλίου 2025 εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία έχει διατελέσει πρόεδρος και γραμματέας, στην Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ.

Συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, στην οποία έχει διατελέσει και γραμματέας, στην Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2006 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Α’ Αντινομάρχης στη Νομαρχία Ημαθίας, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου, και Προστασίας του Καταναλωτή. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας.

Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

Σοκ στον πολιτικό κόσμο

Η είδηση πως ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών έχει βυθίσει στο πένθος και τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, άλλωστε, χαρακτηρίζεται απ’ όλους ως ένας ένας γλυκός και καταδεκτικός άνθρωπος.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας ανέφερε: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που εξέφρασε τα συλλυπητήριά του ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Είχαν προηγηθεί συλλυπητήρια μηνύματα και αναρτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κι άλλων κομμάτων, όπως η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά.

Σοφία Ζαχαράκη

View this post on Instagram A post shared by Sofia Zacharaki (@sofia_zacharaki)

Έφη Αχτσιόγλου

Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Νίκη Κεραμέως

Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ντόρα Μπακογιάννη

Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε.