Μια ανάρτηση στο twitter συνοδευόμενη από μια φωτογραφία που έβγαλαν μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε ο Αμερικανός μεγιστάνας, Mike Bloomberg (9ος πλουσιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ) και γκουρού των αγορών και πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης…

Ο Bloomberg, μιλάει με πολύ θερμά λόγια για τις επιδόσεις της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας. Έγραψε: «Το οικονομικό και μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενθάρρυνε τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Πολύ καλό σημάδι προόδου και ανάκαμψης. Σας ευχαριστώ που περάσατε από το Bloomberg».

Ο πρωθυπουργός την Πέμπτη έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Greek Prime Minister @kmitsotakis' economic and competitive reform program has encouraged global investors to return to Greece. A good sign of progress and recovery. Thank you for stopping by @Bloomberg. pic.twitter.com/5H391seb54