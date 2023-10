Με νέο άρθρο του δημοσιογράφου Δημήτρη Ψαρρά, το οποίο φιλοξενεί στο σημερινό (23.10.2023) φύλλο της, η Εφημερίδα των Συντακτών απαντά στον Στέφανο Κασσελάκη, όσον αφορά στις ενστάσεις που εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τις αποκαλύψεις της εφημερίδας.

Ο αρθρογράφος αναδημοσίευσε στην Εφημερίδα των Συντακτών παλιά άρθρα που είχε γράψει ο Στέφανος Κασσελάκης στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε, και σήμερα ο Δημήτρης Ψαρράς του απάντησε ως εξής:

1. Πώς είναι δυνατόν να αμφιβάλλει για τα γραπτά αυτά; Ο πατέρας του σ’ αυτά ακριβώς τα κείμενα αναφερόταν σε όλες τις συνεντεύξεις του προκειμένου να αποδείξει ότι η εμπλοκή του γιου του με την πολιτική είναι παλιά. Αλλά και αν ισχύει ο ισχυρισμός του κ. Κασσελάκη ότι «δεν θυμάται», γιατί δεν έψαξε τα άρθρα αυτά στο αρχείο του «Εθνικού Κήρυκα» το οποίο είναι ψηφιοποιημένο χάρη στη χορηγία του Ανδρέα Δρακόπουλου, προέδρου του Ιδρύματος Νιάρχου, ο οποίος είναι και δικός του μέντορας.

2. Ο ισχυρισμός ότι αυτά ήταν κείμενα παλιά , επομένως βαρύνουν έναν ανώριμο πολιτικά νέο και ότι σε αυτή την νεαρή ηλικία μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, έρχεται σε σύγκρουση με τις προσωπικές διακηρύξεις του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε άρχισε να θεωρεί τους 24χρονους «πολιτικά ανώριμους»; Αυτό δεν είναι που θα φέρει τη νεολαία στον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτός δεν είναι που τόλμησε – προς τιμήν του – να ορίσει μια 27χρονη σε θέση-κλειδί δίπλα του;

3. Ασφαλώς είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να αλλάζουν πολιτικές απόψεις. Και πρώτος θα χειροκροτούσα όποιον αποφασίσει να μετατοπιστεί από τη σκληρή Δεξιά στην προοδευτική Αριστερά. Μονο που ο ίδιος, όπως έγραφα το Σάββατο, λέει ακριβώς τα ίδια και σήμερα, κάτι που αποδείχθηκε με την ομιλιά του στον ΣΕΒ. Τα δημοσιεύματα, δηλαδή, στον Εθνικό Κήρυκα την περίοδο 2012-2015 επιβεβαιώνουν ακριβώς το γεγονός ότι λέει σήμερα ακριβώς αυτά που έλεγε και τότε.

4. Την εμμονή στις ίδιες απόψεις επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούλιο, δηλαδή μετά τις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης εξέφραζε στην αγγλόφωνη έκδοση της Καθημερινής τη βαθιά του πολιτική εκτίμηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραδεχόταν ότι τον υποστήριξε στις εσωκοκομματικές εκλογές της ΝΔ και κατέληγε: «Έτρεφα και συνεχίζω να τρέφω μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό του» (Stefanos Kasselakis, Will the real Greek Dems please stand up? 14.7.2023). Αφού εξακολουθεί να τρέφει αυτόν τον μεγάλο σεβασμό για τον κ. Μητσοτάκη, για ποιο λόγο θέλει να τον ανταγωνιστεί και να πάρει τη θέση του.

5. Μόλις προχθές ο κ. Κασσελάκης έδωσε μεγάλη συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα. Στην ερώτηση που του έγινε πώς έγινε η μετάβασή του «από την Goldman Sachs στον ΣΥΡΙΖΑ», ο κ. Κασσελάκης ήταν αποκαλυπτικός: Να σας θυμίσω ότι οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι της Goldman Sachs και των μεγάλων τραπεζών ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική και είναι προφανώς αυτοδημιούργητοι άνθρωποι. Εκείνοι που γενικά ανήκουν στο κλαμπ της συντήρησης είναι οι κληρονόμοι κι όχι οι αυτοδημιούργητοι. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Αριστερά, η οποία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την έννοια της προκοπής, της υγιούς επιχειρηματικότητας κι όχι με όρους προηγούμενου αιώνα». Ωστέ πρότυπο για τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη είναι η Goldman Sachs των «αυτοδημιούργητων Δημοκρατικών». Κι αυτά προχτές

6. Θυμίζω τον τίτλο της δικής του εφημερίδας σε άρθρο του ανταποκριτή της στην Αθήνα μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Κασσελάκης στρέφει τον ΣΥΡΙΖΑ σκληρά δεξιά. Η Αριστερά μένει σε σοκ» («Kasselakis turns SYRIZA hard right, Left left in shock, 1.10.2023). Να και κάτι με το οποίο συμφωνούμε με τον Εθνικό Κήρυκα.