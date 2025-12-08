Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη θέλει να βάλει τέλος στα fake news στην Υγεία, με εκπαίδευση μαθητών και νέα πλατφόρμα στον ΕΟΔΥ

Οι ειδικοί επιστήμονες θα αξιολογούν πόσο «επικίνδυνη» είναι μια ψεύτικη είδηση
Ειρήνη Αγαπηδάκη
Ειρήνη Αγαπηδάκη / Eurokinissi
Γιάννα Σουλάκη

Η εποχή του κορονοϊού άφησε πίσω της κατάλοιπα παραπληροφόρησης και fake news, τα οποία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνα για την Υγεία.
Μέτρα κατά της παραπληροφόρησης λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας. Με μια κίνηση σε δύο μέτωπα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επιχειρεί να σηκώσει «ανάχωμα» στα fake news που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην επιστήμη και κοστίζουν ζωές.

Τα μέτρα είναι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα: Από τη μία στήνεται ένας ψηφιακός μηχανισμός «ανίχνευσης» της παραπληροφόρησης που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και από την άλλη διδάσκεται η νέα γενιά, πώς να σκέφτεται κριτικά πάνω στα θέματα της Υγείας. Είναι αυτό που λέμε «εγγραματισμός υγείας» , ο οποίος έχει αρχίσει πιλοτικά να διδάσκεται στα σχολεία.

Η εκπαίδευση κατά των fake news μέσω παιχνιδιού από το νηπιαγωγείο

Το Υπουργείο Υγείας, με πρωτοβουλία της αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, βάζει μπροστά ένα σχέδιο, που αποτελεί την καλύτερη απάντηση στον φόβο και την παραπληροφόρηση: την εκπαίδευση των παιδιών να ξεχωρίζουν την έγκυρη από την ψεύτικη είδηση.

Ήδη έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα σε σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλίας, με στόχο το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί στη συνέχεια σε όλα τα σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η κα. Αγαπηδάκη, μιλώντας στο iatropedia.gr,εξηγεί πώς ο εγγραμματισμός υγείας των παιδιών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για το μέλλον της δημόσιας υγείας: «Με τη δράση αυτή επιδιώκουμε να φέρουμε στα σχολεία μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα εξελίσσεται μαζί με το παιδί. Για να πετύχουμε τον σκοπό αυτό ενισχύουμε τις δράσεις στα σχολεία που προάγουν τη γνώση για την υγεία, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες», αναφέρει.

Το κλειδί βρίσκεται στο gamification, δηλαδή στη μετατροπή της γνώσης σε παιχνίδι. Τα παιδιά δεν θα ακούσουν απλώς βαρετές ομιλίες και διαλέξεις.

Μέσα από διαδραστικό υλικό και με τη χρήση της τεχνολογίας, θα διδαχθούν πρόληψη, σωστή διατροφή και τους κινδύνους του καπνίσματος.

Κυρίως, όμως, θα εκπαιδευτούν στο πώς να ξεχωρίζουν από που προέρχονται οι σοβαρές πηγές πληροφοριών. Θα μάθουν να αναζητούν την επιστημονική τεκμηρίωση και να μην εμπιστεύονται την πρώτη τυχαία ανάρτηση που θα δουν στο διαδίκτυο.

Όπως τονίζει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ο στόχος είναι η γνώση για την υγεία να γίνει σταθερός πυλώνας στο αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα, ενδυναμώνοντας τους «μελλοντικούς πολίτες» ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για τη ζωή τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΔΥ

Το δεύτερο μέτωπο, που αποτελεί και την πιο άμεση παρέμβαση είναι η ειδική πλατφόρμα που αναμένεται να θέσει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ήδη έχει έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ειδική υπηρεσία, η οποία έχει «κηρύξει» πόλεμο κατά των fake news. Σε ελάχιστες εβδομάδες ο ΕΟΔΥ αναμένεται να προμηθευτεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) έναν προηγμένο αλγόριθμο, ο οποίος θα «σκανάρει» το διαδίκτυο και θα εντοπίζει την ψευδή και παραπλανητική πληροφόρηση.

Ο αλγόριθμος, fake news και η αξιολόγηση του κινδύνου

Ο αλγόριθμος θα «σαρώνει» το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και τα σχόλια, ψάχνοντας με λέξεις-κλειδιά για περιεχόμενο που μοιάζει με παραπληροφόρηση.

Η αρχή θα γίνει από το πιο ευάλωτο πεδίο, τα εμβόλια, όπου τα fake news έχουν αποδειχθεί διαχρονικά καταστροφικά, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Η αξιολόγηση του κινδύνου

Οι ειδικοί επιστήμονες θα αξιολογούν πόσο «επικίνδυνη» είναι μια ψεύτικη είδηση (με βάση την πηγή και την πιθανότητα διασποράς).

Αν -για παράδειγμα- μια είδηση κριθεί υψηλού κινδύνου, ο ΕΟΔΥ θα παρεμβαίνει επίσημα βγάζοντας διάψευση. Αν είναι λιγότερο επιδραστική, μπορεί να επεμβαίνει με απλή σύσταση προς το άτομο που διασπείρει την ψευδή πληροφόρηση.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, η απάντηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα πραγματικά δεδομένα και όχι στην επανάληψη του ψέματος, για να αποκατασταθεί η αλήθεια.

«Θα ασχοληθούμε σε πρώτη φάση με το να ανιχνεύσουμε τα fake news για τα εμβόλια. Όπου εντοπίζουμε υψηλό κίνδυνο διασποράς ψευδών ειδήσεων, θα απαντάμε ως Οργανισμός, για να αποκαθιστούμε την αλήθεια. Η πρόκληση είναι μεγάλη, ειδικά με τις κλειστές ομάδες στα κοινωνικά δίκτυο, όπου η παραπληροφόρηση οργιάζει ανεξέλεγκτη», αναφέρει.

Τέλος, καταλήγει λέγοντας ότι υπάρχει συζήτηση να ενταχθεί και μια υπηρεσία, στην οποία και οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούν να καταγγείλουν κάθε ψευδή είδηση που θα εντοπίζουν οι ίδιοι. Και τα δύο προγράμματα χρηματοδοτουνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
192
80
70
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής», Σπύρος Σουρμελίδης, μετά το πρωτοσέλιδο για τον Τσίπρα: «Δεν απηχεί τις απόψεις μας» απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ
«Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις»
Το εξώφυλλο της εφημερίδας Αυγή 44
Η πλευρά Τσίπρα απαντά στα σχόλια για τον εξώστη: Προσπαθούν να πετάξουν «τη μπάλα στην εξέδρα», το θέμα δεν είναι οι ηγεσίες
«Άλλωστε στην κοινωνία, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, απευθύνεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα»
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Κώστας Καρμανλής: «Να είμαστε ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες, να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους»
Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στο δημοτικό θέατρο Ξάνθης για τον αγώνα που δίνουν οι αγρότες στα μπλόκα τις τελευταίες ώρες
Κώστας Καραμανλής 5
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακραία μορφή διαμαρτυρίας τα μπλόκα των αγροτών, δυσκολεύουν την καθημερινότητα, δεν βοηθούν
«Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 37
Newsit logo
Newsit logo