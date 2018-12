Η Μπέτυ Μπαζιάνα ήταν και αυτή τη φορά εντυπωσιακή. Επέλεξε να φορέσει ολόσωμη μαύρη φόρμα.

Οι πρώτοι που έφτασαν στην πρωθυπουργική κατοικία ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και η σύζυγός του Άντρη. Και αφού… αλληλοφιλήθηκαν, Μπενιαμίν Νετανιάχου και Νίκος Αναστασιάδης, με ένα νεύμα, έδωσαν το… σύνθημα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μπέτυ Μπαζιάνα να περάσουν την… πύλη της εισόδου.

Prime Minister Netanyahu and his wife Sara hosted dinner this evening for Greek Prime Minister Tsipras and his partner Peristera "Betty" Baziana and Cypriot President Anastasiades and his wife Andri Moustakoudi, at the Prime Minister's Residence in Jerusalem. 🇮🇱🇨🇾🇬🇷 pic.twitter.com/mlxeyKrsVs

