Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τη «μητέρα των μαχών» με τους αγρότες: Οι φωνές στον Κώστα Τσιάρα και το νέο κάλεσμα για διάλογο

Βαρύ το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ για τους χειρισμούς στο ζήτημα με τα μπλόκα των αγροτών, κι ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να προσέλθουν το συντομότερο δυνατόν, συντεταγμένα για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κώστας Τσιάρας «τα άκουσε» από «γαλάζιους» βουλευτές στη σύσκεψη που είχε την Τετάρτη (10.12.2025) στην Πειραιώς, με φωνές της βουλευτή Σερρών, Φωτεινής Αραμπατζή κ.α., να ακούγονται ως και τους διαδρόμους. Στη σύσκεψη, που στόχο είχε να εκτονωθεί το τεταμένο κλίμα με φόντο τα μπλόκα των αγροτών και εν’ όψει και της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ αύριο, έλαβαν μέρος περίπου 60 βουλευτές, είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Χρειάστηκε δε, να μεταβούν στα γραφεία της ΝΔ ο προσωρινός Διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς και ο Διοικητής του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, για να δώσουν μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικές απαντήσεις τόσο για τις πληρωμές που έχουν γίνει, όσο και για αυτές που υπολείπονται, κι ενώ οι βουλευτές έθεταν επίμονα το ερώτημα αν υπάρχει σχεδιασμός για κάποια διέξοδο.

Η απάντηση Τσιάρα στις επικρίσεις για έλλειψη στρατηγικής

«Σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης» δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στο σχετικό ερώτημα που είχε θέσει νωρίτερα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. «Για να υπάρξει όμως θα πρέπει και η άλλη πλευρά να καθίσει στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συντονιστική επιτροπή των αγροτών, όπως οι ίδιοι παραδέχονται, και αυτό μας κρατά σε αναμονή» πρόσθεσε με έμφαση, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο Κώστας Τσιάρας παραδέχτηκε ότι η συζήτηση ήταν έντονη, προσθέτοντας ωστόσο ότι «όταν υπάρχει μια έντονη ζωντάνια σε μία συζήτηση, υπάρχει και υγεία».

Σε δύσκολη θέση οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Μπορεί μπροστά να είχαν βγει μόλις την προηγούμενη ημέρα 6 «γαλάζιοι» βουλευτές, εγκαλώντας την κυβέρνηση και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη πληρωμή αποζημιώσεων σε 9.000 δικαιούχους από το πρόγραμμα για τις φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23), αιφνιδιάζοντας το Μαξίμου, ωστόσο στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι «βράζει» όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ειδικά τα μέλη της που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές.

Η κίνηση των «6» αποτύπωσε ανάγλυφα ότι οι βουλευτές δεν έχουν σκοπό να «χρεωθούν» αστοχίες και λάθη της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κίνδυνο να τους στοιχίσει την επανεκλογή τους.

Αναζητώντας διέξοδο στο αδιέξοδο

Τα όσα μετέφερε ο Κώστας Τσιάρας στην κομματική σύσκεψη αποτυπώνουν τη δυσκολία να βρεθεί κοινός τόπος με τους αγρότες.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, το μόνο νέο μέτρο που συζητά η κυβέρνηση είναι η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα.

Το αίτημα τους για επιστροφή του φόρου του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία τεχνικά κρίνεται δύσκολο, ενώ η «εγγυημένη χαμηλή τιμή» αποκλείστηκε χθες από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένη χαμηλή τιμή”, δεν μπορούν να υπάρξουν» ξεκαθάρισε ο Κ. Τσιάρας.

Τα «καρφιά» των βουλευτών

Βουλευτές της ΝΔ εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον όγκο των μπλόκων με τη συμμετοχή και «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών και απλών αγροτών που παραδοσιακά στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία.

«Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» δήλωσε η βουλευτής Μαγνησίας, Ζέττα Μακρή και πρόσθεσε: «Αν πάω να πω αυτά που μας είπατε υπουργέ, δεν θα προλάβω να πω μια λέξη».

«Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Δε βλέπω κάτι τέτοιο» είχε διαμαρτυρηθεί από την πλευρά του ο Μάκης Βορίδης.

«Δεν υπάρχει σχέδιο, παρά μόνο αναπαραγωγή του τι θα τους δώσουμε» δήλωσε και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης.

«Τρώμε πολύ ξύλο έξω, άλλα να πούμε και τα καλά: Στην Μαγνησία το Μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά» δήλωσε ο Χρήστος Μπουκώρος. «Σε πολλά έχουν δίκιο οι αγρότες. Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανείς» πρόσθεσε.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς επεσήμανε ότι «θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Έκκληση για διάλογο

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τη «μητέρα των μαχών» με τους αγρότες με στόχο να ανοίξουν οι δρόμοι μέχρι τα Χριστούγεννα.

«Απευθύνω, μια έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα… Να ορίσουν, – όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός -, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης. Συγκεκριμένη όμως, δηλαδή είναι οι τάδε (…), να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών, και την επόμενη στιγμή, για να μην πω την επόμενη στιγμή να πω την επόμενη ημέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο» δήλωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο Action 24.

Στη σκιά των κινητοποιήσεων το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη, στην οποία μετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και ο προσωρινός Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, και ενημερώθηκε για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη δοθεί και για το χρονοδιάγραμμα όσων απομένουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Συνεδριάζει αύριο η ΚΟ της ΝΔ

Αύριο, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., που συγκαλείται εν όψει της συζήτησης του Προϋπολογισμού στη Βουλή, που ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει και ο ίδιος νέο κάλεσμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για διάλογο, ενώ μηνύματα αναμένεται να υπάρξουν και προς την πλευρά των βουλευτών του κόμματος του.