Η ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ: Τα μηνύματα μετά την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup και στους αγρότες στα μπλόκα

Κάλεσμα στους αγρότες να μεταβούν στο γραφείο του τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε ωστόσο την ομιλία του με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Στο πρόσωπό του Κυριάκου Πιερρακάκη αναγνωρίζεται πλέον με τρόπο εμφατικό η τεράστια πρόοδος της Ελλάδας και της οικονομίας και αυτό γίνεται ακριβώς 10 χρόνια από τότε που η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Μια εξέλιξη που σφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του ευρωπαϊκού συμβουλίου και όλα αυτά χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στον λαϊκισμό. Πολλοί εργάστηκαν γι αυτή την εθνική επιτυχία αλλά αυτό το γεγονός φέρνει την Ελλάδα από την περιφέρεια τη ηπείρου στο κέντρο αποφάσεων. Που είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και απομόνωση της πατρίδας μας; Ο προϋπολογισμός αν και χρησιμοποιεί την τεχνική γλώσσα των αριθμών είναι μια καθαρή δήλωση αρχών και προθέσεων και τι πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η ΝΔ παραμένει απολύτως συνεπής. Αν προσθέσουμε τα μέτρα στήριξης μιλάμε για 3 τρις που θα στηρίξουν την κοινωνία και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

«Ο συνδυασμός των μικρότερων φόρων και των αυξημένων αποδοχών γίνονται ανάχωμα στην ακρίβεια. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια το αντίθετο αλλά επιμένω ότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με εθνικές επιλογές και σίγουρα οι επιλογές μας είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Το ίδιο ισχύει και για την στέγη. Σε 900.000 επιστράφηκε ένα ενοίκιο και έχουν δοθεί χιλιάδες δάνεια από το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 και 2. Στον προϋπολογισμό θα ανακοινώσω και συμπληρωματικές δράσεις για όσους είναι στο ενοίκιο».

