Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Η ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ: Τα μηνύματα μετά την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup και στους αγρότες στα μπλόκα

Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο αναμένεται να απευθύνει σήμερα Παρασκευή (12.12.25) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Κάλεσμα στους αγρότες να μεταβούν στο γραφείο του τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε ωστόσο την ομιλία του με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Στο πρόσωπό του Κυριάκου Πιερρακάκη αναγνωρίζεται πλέον με τρόπο εμφατικό η τεράστια πρόοδος της Ελλάδας και της οικονομίας και αυτό γίνεται ακριβώς 10 χρόνια από τότε που η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Μια εξέλιξη που σφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του ευρωπαϊκού συμβουλίου και όλα αυτά χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στον λαϊκισμό. Πολλοί εργάστηκαν γι αυτή την εθνική επιτυχία αλλά αυτό το γεγονός φέρνει την Ελλάδα από την περιφέρεια τη ηπείρου στο κέντρο αποφάσεων. Που είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και απομόνωση της πατρίδας μας; Ο προϋπολογισμός αν και χρησιμοποιεί την τεχνική γλώσσα των αριθμών είναι μια καθαρή δήλωση αρχών και προθέσεων και τι πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η ΝΔ παραμένει απολύτως συνεπής. Αν προσθέσουμε τα μέτρα στήριξης μιλάμε για 3 τρις που θα στηρίξουν την κοινωνία και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

«Ο συνδυασμός των μικρότερων φόρων και των αυξημένων αποδοχών γίνονται ανάχωμα στην ακρίβεια. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια το αντίθετο αλλά επιμένω ότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με εθνικές επιλογές και σίγουρα οι επιλογές μας είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Το ίδιο ισχύει και για την στέγη. Σε 900.000 επιστράφηκε ένα ενοίκιο και έχουν δοθεί χιλιάδες δάνεια από το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 και 2. Στον προϋπολογισμό θα ανακοινώσω και συμπληρωματικές δράσεις για όσους είναι στο ενοίκιο».

 

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
132
73
64
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελία Λαζαρίδη για Κωνσταντοπούλου: «Με είπε γυμνοσάλιαγκα» – Απειλητικά μηνύματα δέχτηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, δείτε εικόνες
«Τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό
Ζωή Κωνσταντοπούλου 7
Συνελήφθη στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης - Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός, απαντά η Αποστολάκη
Μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης συνεχίζεται η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή συνεδρίαση κατά την οποία κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός και ως «Φραπές»)
Μιλένα Αποστολάκη 26
Σόου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον «Φραπέ»: Κάλεσε το 100 και έδωσε «ραντεβού» με περιπολικό έξω από κανάλι για να της πάρει κατάθεση
Στο βίντεο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδινε ραντεβού με τους αστυνομικούς στο στούντιο του Kontra Channel όπου λίγο αργότερα είχε προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 34
Ανδρουλάκης και Βενιζέλος ανοίγουν διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
«Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στον διάλογο»
Νίκος Ανδρουλάκης και Ευάγγελος Βενιζέλος
Σε πανηγυρικό κλίμα η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ λόγω Πιερρακάκη: Εύσημα Μητσοτάκη αλλά και «γκρίνια» για τα μπλόκα των αγροτών
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το βαρύ κλίμα μεταξύ βουλευτών για τους χειρισμούς στο αγροτικό «εκτονώθηκε» σε ένα μεγάλο βαθμό στη σύσκεψη της Τετάρτης που είχαν με τον Κώστα Τσιάρα
Κυριάκος Πιερρακάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo