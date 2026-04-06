Ηράκλειο: Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από 17χρονο

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε μια ανήλικη, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 17χρονο σε χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών της ανήλικης κοπέλας για βιασμό, ένας 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr, σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής στοιχεία, στην ασφάλεια Ηρακλείου έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 17χρονος καθώς επίσης και το κινητό του τηλέφωνο.

Η προσαγωγή του έγινε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6.4.26) από αστυνομικούς.