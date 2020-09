Αν και ήρθε στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία, αν και κατά την Άγκυρα αυτό σημαίνει πως παίρνει θέση, ο Μάικ Πομπέο δεν ξέφυγε ούτε ίντσα από τη σταθερή εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Την πολιτική των ίσων αποστάσεων.

Αν και μιλώντας στην Καθημερινή ο Μάικ Πομπέο αποδοκιμάζει τη χρήση απειλών και μονομερών ενεργειών ως μέσο επίλυσης των διαφορών ανάμεσα σε κράτη, στέλνοντας έτσι σαφές μήνυμα στην Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τονίζει πως οι διαφορές πρέπει να λύνονται ειρηνικά και αυτό είναι το μήνυμα που κομίζει και προς τις δυο πλευρές!

«Όταν υπάρχουν διενέξεις, καμία χώρα δεν πρέπει να προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες για να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Μάικ Πομπέο.

«Είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν συγκρούσεις για θαλάσσια ζητήματα, όταν υπάρχουν διαφωνίες για δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες, αυτές να επιλύονται ειρηνικά. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι το μήνυμα που έφερα στην ελληνική ηγεσία. Και είναι το μήνυμα που μεταφέραμε στην τουρκική ηγεσία επίσης», αναφέρει επίσης ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Χαρακτηρίζει, επίσης, παράθυρο ευκαιρίας την επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν όποιο ρόλο «θεωρηθεί κατάλληλος, χρήσιμος και βοηθητικός για τις δύο πλευρές», την Ελλάδα και την Τουρκία.

Όπως λέει ο Μάικ Πομπέο, η δέσμευση της Ουάσιγκτον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει ισχυρή, όπως και η άποψη ότι οι όποιες διαφορές θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο συμβατό με το διεθνές δίκαιο.

Όσο για την ενόχληση της Τουρκίας για τη Σούδα; Ο Αμερικανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να φύγουν οι ΗΠΑ από το Ιντσιρλίκ αυτή τη στιγμή».

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (30.09.2020) έφυγε από την Κρήτη ο Μάικ Πομπέο.

“Αναχωρώντας από την Ελλάδα σήμερα, ικανοποιημένος από την εξαιρετική πρόοδο που κάναμε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, από την τελευταία μου επίσκεψη πέρυσι. Καλωσορίζω το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή” έγραψε στο twitter ο Μάικ Πομπέο, ανεβάζοντας δυο φωτογραφίες από την αναχώρησή του.

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5