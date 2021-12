Η είδηση πως ο Κάρολος Παπούλιας έφυγε σήμερα (26.12.2021) από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών βύθισε στο πένθος όσους τον γνώρισαν. Ανάμεσα σε αυτούς ο πρωθυπουργός της Βαλλονίας, Έλιο Ντι Ρούπο.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Έλιο Ντι Ρούπο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, κάνοντας λόγο για έναν «σπουδαίο δημοκράτη κι έναν εξαιρετικό διπλωμάτη».

«Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Ελλάδας Κάρολος Παπούλιας, σπουδαίος δημοκράτης και εξαιρετικός διπλωμάτης. Εκφράζω στον ελληνικό λαό και τους οικείους του όλη μου την αδελφική στοργή και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

L’ancien Président de Grèce Károlos Papoúlias, grand démocrate et diplomate d'exception nous a quitté. J'adresse au peuple grec et à ses proches toute mon affection fraternelle et mes sincères condoléances.