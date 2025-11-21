Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές ανταλλαγές» – Η ανάρτηση μετά τη συνάντηση με την Λίνα Μενδώνη

«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!», προσθέτει στην ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

I had a wonderful introductory meeting with Greek Minister of Culture Lina Mendoni today at @cultureGR . I’m inspired by Greece’s global cultural leadership as the birthplace of democracy. I look forward to deepening our cultural exchanges ahead of America’s 250th birthday… pic.twitter.com/lQYrVZE5Ct — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 21, 2025

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είχε συνάντηση εργασίας με την υπουργό Πολιτισμού, στο γραφείο της Λίνας Μενδώνη και στο επίκεντρο βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα του Πολιτισμού, στη βάση της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και εν όψει της επικείμενης επίσκεψης της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, στις ΗΠΑ.