Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνάντησε την Λίνα Μενδώνη: Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υποδέχθηκε σήμερα (21.11.2025) στο γραφείο της την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για συνάντηση εργασίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα του Πολιτισμού, στη βάση της εξαιρετικής δυναμικής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και εν όψει της επικείμενης επίσκεψης της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, στις ΗΠΑ, όπως ενημερώνει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Η υπουργός τόνισε ότι «στη νέα εποχή αγαστής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ο πολιτισμός οφείλει να κατέχει σημαντική θέση στις διμερείς σχέσεις», εκφράζοντας την πρόθεσή της να διευρυνθούν τα υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας, αλλά και να ληφθούν νέες πρωτοβουλίες δημιουργικής σύμπραξης.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα περιλαμβάνει συναντήσεις με ηγετικά στελέχη του State Department στον τομέα του πολιτισμού, συναντήσεις με ομογενειακούς παράγοντες, αλλά και τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Αρχαίας Σπάρτης και του θεάτρου αρχαιοελληνικού τύπου στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ. Στο τελευταίο, προγραμματίζεται μάλιστα παράσταση αρχαίου δράματος εντός της επόμενης χρονιάς.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ένας τομέας στον οποίο έχουν επιτευχθεί ήδη σημαντικά αποτελέσματα -μόνο το 2025 επιστράφηκαν στην Ελλάδα 139 αρχαιολογικά αντικείμενα από τις αμερικανικές Αρχές. Η υπουργός αναφέρθηκε στην ανανέωση του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, το οποίο λήγει τον Νοέμβριο του 2026.

Η κ. Guilfoyle δήλωσε απολύτως υποστηρικτική σε κάθε σχετική πρωτοβουλία και αποδέχθηκε πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού να εγκαινιάσουν μαζί τον προσεχή Σεπτέμβριο έκθεση στην Αρχαία Αγορά που θα αποτελείται από επιστραφέντα εκθέματα, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συζητήθηκαν, επίσης, οι τρέχουσες και μελλοντικές συνεργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού με κορυφαία μουσεία των ΗΠΑ, όπως το Getty, το MET, το Museum of the Bible και τη National Gallery of Art, καθώς και η πρόταση έκθεσης για την αρχαία ελληνική Δημοκρατία, επ’ ευκαιρία της επετείου των 250 χρόνων από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Με αφορμή την εν λόγω επέτειο, η υπουργός δήλωσε τη διαθεσιμότητα του Υπουργείου Πολιτισμού να στείλει ένα σημαντικό και συμβολικό έκθεμα προς το Αμερικανικό Κογκρέσο, πρόταση η οποία έτυχε της αμέριστης στήριξης της κ. Guilfoyle.

Επιβεβαιώθηκε, τέλος, από αμφότερες τις συνομιλήτριες η βούληση να αποτελέσει σημαντικό μέρος του επόμενου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ η πολιτιστική συνεργασία. Η πρέσβης των ΗΠΑ δήλωσε πως η ελληνοαμερικανική πολιτιστική συνεργασία μπορεί να καταστεί παγκόσμιο υπόδειγμα, πρόταση που, όπως ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού, απηχεί ακριβώς τη δική της σκέψη.