Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Νταβός: Το ζήτημα της Γροιλανδίας δεν θα μπλοκάρει τις συμφωνίες ΗΠΑ και Ευρώπης

Καθησυχαστικά μηνύματα για τη συνέχεια των διατλαντικών σχέσεων, παρά την ένταση που έχει προκαλέσει η υπόθεση της Γροιλανδίας, έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζοντας ότι η αντιπαράθεση της Ουάσινγκτον με την Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει τις επικείμενες συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών με ευρωπαϊκές χώρες.

Μιλώντας στο Axios House στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία των σχέσεων ΗΠΑ–Ευρώπης, σημειώνοντας ότι νέες συμφωνίες με ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και ενδέχεται να ανακοινωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι το στρατηγικό δίλημμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παραμένει σαφές. «Αν κάποιος κληθεί να επιλέξει μεταξύ συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή με τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η επιλογή είναι ξεκάθαρη», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο η αμερικανική πλευρά να χρησιμοποιήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου ως μοχλό πίεσης, αντίστοιχο με την απειλή επιβολής δασμών, η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε κατηγορηματική, απορρίπτοντας κάθε τέτοιο σενάριο. «Δεν πιστεύω ούτε για μια στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα προχωρούσε ποτέ σε κάτι τέτοιο. Χωρίς καμία αμφιβολία, απολύτως όχι», δήλωσε.

Όπως επισημαίνει το Axios, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της στον τομέα της ενέργειας και του LNG, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλο μέρος της καθημερινής της δραστηριότητας αφορά διαπραγματεύσεις για συμφωνίες. «Αυτό κάνω όλη μέρα. Μιλάω για BCM», σημείωσε, σκιαγραφώντας τον ενεργειακό πυρήνα της αμερικανικής διπλωματίας στην Ευρώπη.