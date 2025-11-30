Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία

«Προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ και μόλις ξεκινήσαμε!», τονίζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle / REUTERS / Φωτογραφία Louisa Gouliamaki

«Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή (30.11.2025).

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συμπληρώνει στην ανάρτησή της: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!».

 

Το Σάββατο (29.11.2025) η πρέσβης των ΗΠΑ γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών δειπνώντας με Αμερικανούς πεζοναύτες.

