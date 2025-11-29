Kίμπερλι Γκιλφόιλ: Το δείπνο με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες στην Αθήνα για την Ημέρα των Ευχαριστιών – «Ο Θεός να ευλογεί όσους υπηρετούν»

Την Ημέρα των Ευχαριστιών γιόρτασε στην Ελλάδα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ, σήμερα Σάββατο (29.11.25).

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς Πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».

It can be hard to celebrate the holidays away from home, but we made it special here in Athens. On Thursday, I was honored to host a Thanksgiving dinner for our incredible U.S. Marine Security Guards, whose service, dedication and presence remind us of the strength and spirit of… pic.twitter.com/gDFXDkb7IQ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 29, 2025

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές», κατέληξε.