ΚΚΕ για αποστολή Patriot στη βόρεια Ελλάδα: Η συνδρομή στη Βουλγαρία κάνει «φύλλο και φτερό» τα επιχειρήματα για την Κύπρο

Σφοδρή κριτική στην απόφαση παροχής στρατιωτικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία, ασκεί το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή αποδομεί τα επιχειρήματα που είχαν προβληθεί για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και συνιστά νέα κλιμάκωση της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Η αντίδραση του ΚΚΕ ήρθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026), εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε ότι είχε επικοινωνία χθες (05.03.2026) και σήμερα (06.03.2026) με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ και ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Σόφιας, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας.

Όπως ανέφερε, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών σε κατάλληλη περιοχή της βόρειας Ελλάδας πυροβολαρχία Patriot, με αποστολή την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου μέρους της βουλγαρικής επικράτειας. Παράλληλα, ένα ζεύγος F-16 θα συνδράμει στην επιτήρηση του εναέριου χώρου της γειτονικής χώρας, ενώ δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Σόφια για τον συντονισμό της αποστολής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η αποστολή στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει «φύλλο και φτερό» τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, η οποία –όπως αναφέρει– παρουσιάστηκε ως μέτρο για την «προστασία του κυπριακού ελληνισμού». Κατά τον Περισσό, η νέα αυτή εξέλιξη συνιστά περαιτέρω κλιμάκωση της «επικίνδυνης εμπλοκής» της Ελλάδας στον πόλεμο.

Το ΚΚΕ συνδέει, παράλληλα, την ελληνική συνδρομή προς τη Βουλγαρία με την ευρύτερη συζήτηση για το εύρος της απειλής από το Ιράν και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η παραδοχή ύπαρξης κινδύνου για τη γειτονική χώρα εκθέτει τον εφησυχασμό που, όπως σημειώνει, καλλιεργεί η κυβέρνηση αλλά και δημόσιες παρεμβάσεις «ειδικών» αναφορικά με την απόσταση της Σούδας από το βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων.

Κατά το Περισσό, η απόφαση αυτή αναδεικνύει τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε μια συγκυρία κατά την οποία παραμένουν ενεργά πολλαπλά πολεμικά μέτωπα. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτιμά ότι οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που μετακινούνται στη βόρεια Ελλάδα δεν προορίζονται μόνο για την επιτήρηση της Βουλγαρίας, αλλά και για την προστασία αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της Αλεξανδρούπολης.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο.

Ταυτόχρονα, η ομολογία ύπαρξης απειλής κατά της Βουλγαρίας από το Ιράν, εκθέτει τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση και διάφορα παπαγαλάκια με τον μανδύα του “ειδικού”, υποστηρίζοντας ότι η Σούδα είναι “μακριά” ή στο “όριο του βεληνεκούς” των ιρανικών πυραύλων.

Η νέα αυτή εξέλιξη κάνει φανερό τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης, με δεδομένη την ύπαρξη κι άλλων πολεμικών μετώπων στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι οι μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνουν στη Β. Ελλάδα δεν προορίζονται να επιτηρούν “αποκλειστικά” τη Βουλγαρία, αλλά και όλες τις βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Αλεξανδρούπολης.»