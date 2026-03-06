Πολιτική

Πύραυλοι Patriot τοποθετούνται στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν – Δύο F-16 θα επιτηρούν τον εναέριο χώρο

Οι διαδοχικές επικοινωνίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή
συστοιχία Patriot
REUTERS / Fabrizio Bensch / File Photo

Μήνυμα έμπρακτης στήριξης προς τη Βουλγαρία στέλνει η Αθήνα, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αυξημένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν. Έπειτα από αίτημα της Σόφιας και απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μετακινείται πυροβολαρχία Patriot στη βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας. Παράλληλα, δύο μαχητικά F-16 αναλαμβάνουν την επιτήρηση του βουλγαρικού εναέριου χώρου.

«Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Ατανάς Ζαπριάνοφ. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωση του το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026) εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, με αποστολή την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της βουλγαρικής επικράτειας. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία. Επιπλέον, όπως σημείωσε, για τον αποτελεσματικό συντονισμό αποστέλλονται δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

 

«Δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της χώρας»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ακόμη ότι οι ενέργειες αυτές έγιναν έπειτα από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του, θα επισκεφθεί τη Σόφια.

Οι διαδοχικές επικοινωνίες Δένδια – Ζαπριάνοφ

Το στίγμα της ελληνικής στάσης είχε αποτυπώσει νωρίτερα σήμερα (06.03.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος γνωστοποίησε, με ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, ότι είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ. Όπως ανέφερε, ενημέρωσε τη βουλγαρική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της χώρας, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

 

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών και το βράδυ της Πέμπτης (05.03.2026), κατά την οποία συζητήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

 

«Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, σε σχετική ανάρτησή του. 

