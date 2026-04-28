Κοινή εισήγηση Πιερρακάκη και Κυρανάκη στο υπουργικό συμβούλιο για τα Τέμπη: Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις

Κοινή εισήγηση για τη στάση του Δημοσίου στις υποθέσεις αποζημιώσεων που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών φέρνουν αύριο, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η πρόταση που θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει ότι το Δημόσιο θα παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, αλλά και από τη συνέχιση όσων έχουν ήδη ασκηθεί, σε υποθέσεις που αφορούν αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με στόχο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι οικογένειες των θυμάτων μέσα από μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες.

Η ανθρώπινη διάσταση της ρύθμισης

Η εισήγηση δεν παρουσιάζεται ως μεμονωμένη κίνηση, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, μέσα από επαφές και διαβουλεύσεις με τις οικογένειες των θυμάτων.

Στο κυβερνητικό επιτελείο τονίζουν ότι η πρόταση επιχειρεί να λάβει υπόψη όχι μόνο τις νομικές παραμέτρους, αλλά και την ανθρώπινη διάσταση μιας τραγωδίας που εξακολουθεί να προκαλεί βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα.

Ποιες υποθέσεις αφορά

Στην πράξη, η ρύθμιση αφορά εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το πεδίο της περιορίζεται στις αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη των συγγενών και των θυμάτων και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.